Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото

"Наш маленький модник на обложке Vogue!" – написала она.

Певица позировала в кружевном облегающем комбинезоне.

Рианна указала, что фото были сняты американским фотографом Энни Лейбовиц. На снимках певица запечатлена с оголенным животом, в частности, во время приема ванны, а также в облегающей одежде. Снимки она обнародовала в "карусели".

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов. Свой последний альбом под названием Anti певица выпустила в 2016 году.

Новость о том, что Рианна беременна, появилась в СМИ 31 января 2022 года, а 3 февраля на своей странице в Instagram она подтвердила это официально. Рианна состоит в отношениях с 33-летним Asap Rocky с 2021 года. Для каждого из них будущий ребенок станет первенцем.