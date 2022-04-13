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13 апреля, 2022
 
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"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством

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Tarabarova: Со мной уже все плюс-минус хорошо
Tarabarova: Со мной уже все плюс-минус хорошо
Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 12 апреля опубликовала в Instagram фото из больницы.

Исполнительница запечатлена на снимке лежащей под капельницей.

"Люди, берегите себя! Где бы вы ни были, что бы ни делали – помните, что резервы организма хоть и большие, но не бескрайние. Или тело найдет способ напомнить вам... И хотя пришлось перенести несколько волонтерских выступлений, мы обязательно встретимся со всеми, кто ждет", – написала она.

Певица акцентировала внимание на том, что во время войны не стоит раскисать.

"Так что просто берегите себя, найдите пять минут сегодня, чтобы почитать о "синдроме уцелевшего", о важности восстановления нервной системы и всего тела, чтобы не терять потом пять дней на лечение", – отметила исполнительница.

Tarabarova поблагодарила врачей Ивано-Франковской областной клинической больницы.

"Со мной уже все плюс-минус хорошо, кризис прошел, спасибо за переживания", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Синдром уцелевшего" – это форма посттравматического стрессового расстройства. Характеризуется психологическим состоянием, связанным с наличием у человека острого чувства вины за то, что он пережил трагедию, а другие люди погибли.

Tarabarova проживала в пригороде Киева, а после начала войны переехала в Ивано-Франковск.

Теги: война, больница, волонтер, волонтеры, лечение, война России против Украины, психология, Светлана Тарабарова, певица, Tarabarova
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