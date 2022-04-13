"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео

Хореограф станцевала под гимн Украины. Она показала как собственный танцевальный номер, так и выступление студентов факультета хореографического искусства КНУКиИ.

"Языком тела о войне в Украине", – написала Гвоздева. Она также опубликовала часть национального гимна:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Ще не вмерла України ні слава, ні воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля!

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

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