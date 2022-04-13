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13 апреля, 2022
 
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"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео

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Гвоздева исполнила патриотический танец
Гвоздева исполнила патриотический танец
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинский хореограф Илона Гвоздева 13 апреля в Instagram опубликовала ролик с патриотическим танцем.

Хореограф станцевала под гимн Украины. Она показала как собственный танцевальный номер, так и выступление студентов факультета хореографического искусства КНУКиИ.

"Языком тела о войне в Украине", – написала Гвоздева. Она также опубликовала часть национального гимна:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля!
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І покажем, що ми, браття, козацького роду! 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 марта Гвоздева сообщила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты. 19 марта хореограф вместе с детьми выехала из Украины в Венгрию, а затем – в Италию. Муж Гвоздевой, бизнесмен Иван Хомячек, вступил в ряды территориальной обороны и находится в Винницкой области.

Теги: Украина, искусство, война, гимн Украины, война России против Украины, гимн, хореограф, Илона Гвоздева
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