Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком о войне: Он послал меня на х...й, я послал его

По словам Ярмоленко, он спросил у Тимощука, который никак не отреагировал на российскую агрессию, "как ему спится по ночам".

"Он ответил: "Не спится так же, как и тебе". Я ему ничего не ответил, и он меня набрал. Я спросил его: "Почему ты молчишь? Ты для меня был примером, я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни". Он послал меня на х...й, я послал его, и на этом наш разговор закончился", – рассказал Ярмоленко.

Он считает, что Тимощук, который живет в России и работает в тренерском штабе санкт-петербургского клуба "Зенит", "просто боится, он не знает, что с ним будет, если он что-то скажет".

"Понимаю, что у него жена и дети – они русские... но много твоих друзей из Украины, и у них гибнут родные. Ты спокойно можешь взять свою семью и жить в любой точке мира", – объяснил Ярмоленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Анатолий Тимощук – уроженец Луцка. За сборную Украины с 2000-го по 2016 год провел 144 матча – это рекордный показатель. Был капитаном сборной.

После масштабного вторжения РФ в Украину Тимощук остался работать в российском клубе и никак не отреагировал на военные преступления российских войск против Украины.

11 марта Украинская ассоциации футбола лишила Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов, завоеванных им в составе донецкого "Шахтера". Кроме того, футболисту пожизненно запрещено заниматься профессиональной деятельностью в Украине.

30 марта Луцкий горсовет лишил Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка".