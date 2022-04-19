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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком о войне: Он послал меня на х...й, я послал его

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Тимощук был капитаном сборной Украины, сейчас живет в России
Тимощук был капитаном сборной Украины, сейчас живет в России
Фото: ЕРА

Капитан национальной сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко рассказал в интервью российскому журналисту Евгению Савину, как он общался с живущим в РФ бывшим футболистом украинской сборной Анатолием Тимощуком о войне России против Украины. Запись интервью опубликована 18 апреля в YouTube.

По словам Ярмоленко, он спросил у Тимощука, который никак не отреагировал на российскую агрессию, "как ему спится по ночам".

"Он ответил: "Не спится так же, как и тебе". Я ему ничего не ответил, и он меня набрал. Я спросил его: "Почему ты молчишь? Ты для меня был примером, я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни". Он послал меня на х...й, я послал его, и на этом наш разговор закончился", – рассказал Ярмоленко.

Он считает, что Тимощук, который живет в России и работает в тренерском штабе санкт-петербургского клуба "Зенит", "просто боится, он не знает, что с ним будет, если он что-то скажет".

"Понимаю, что у него жена и дети – они русские... но много твоих друзей из Украины, и у них гибнут родные. Ты спокойно можешь взять свою семью и жить в любой точке мира", – объяснил Ярмоленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Анатолий Тимощук – уроженец Луцка. За сборную Украины с 2000-го по 2016 год провел 144 матча – это рекордный показатель. Был капитаном сборной.

После масштабного вторжения РФ в Украину Тимощук остался работать в российском клубе и никак не отреагировал на военные преступления российских войск против Украины.

11 марта Украинская ассоциации футбола лишила Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов, завоеванных им в составе донецкого "Шахтера". Кроме того, футболисту пожизненно запрещено заниматься профессиональной деятельностью в Украине.

30 марта Луцкий горсовет лишил Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка".

Контекст:

Родители Ярмоленко родом из Черниговской области. Футболист родился в 1989 году в Ленинграде (СССР), который сейчас называется Санкт-Петербургом.

2 марта 2022 года Ярмоленко призвал игроков сборной России по футболу объединиться и показать, что на самом деле происходит в Украине.

Теги: Россия, футбол, Украина, война, Санкт-Петербург, агрессия, Анатолий Тимощук, вторжение, Андрей Ярмоленко, дети, война России против Украины, футболист, жена
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