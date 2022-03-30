Тимощука лишили звания "Почетный гражданин города Луцка"

Отмечается, что за лишение звания Тимощука проголосовали 35 депутатов.
"В то время, когда Украина страдает от военной агрессии России, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором продолжает работать на оккупантов и дискредитирует высокое звание "Почетный гражданин города Луцка", – говорится в сообщении.
9 марта мэр Луцка Игорь Полищук в Facebook сообщал, что на ближайшей сессии городского совета на голосование будет вынесен проект решения о лишении Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка".
Анатолий Тимощук – уроженец Луцка. На профессиональном уровне играл в Украине за луцкую "Волынь" (1995–1997) и донецкий "Шахтер" (1998–2007), провел четыре сезона в мюнхенской "Баварии" (2009–2013) и дважды подписывал контракт с российским "Зенитом" (2007–2009 и 2013–2015). За сборную Украины с 2000-го по 2016 год провел 144 матча – это рекордный показатель. Сейчас работает ассистентом тренера в "Зените".
После вторжения РФ в Украину бывший капитан национальной сборной остался работать в российском клубе и никак не отреагировал на военные преступления российских войск против Украины.
11 марта Украинская ассоциации футбола лишила Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов, завоеванных им в составе донецкого "Шахтера". Кроме того, футболисту пожизненно запрещено заниматься профессиональной деятельностью в Украине.