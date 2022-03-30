Тимощука лишили звания "Почетный гражданин города Луцка"

Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по поводу массового военного вторжения РФ в Украину, отметили в горсовете Луцка Фото: Anatoliy Tymoshchuk / Facebook

Отмечается, что за лишение звания Тимощука проголосовали 35 депутатов.

"В то время, когда Украина страдает от военной агрессии России, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором продолжает работать на оккупантов и дискредитирует высокое звание "Почетный гражданин города Луцка", – говорится в сообщении.

9 марта мэр Луцка Игорь Полищук в Facebook сообщал, что на ближайшей сессии городского совета на голосование будет вынесен проект решения о лишении Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка".