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Байден созывает срочное совещание мировых лидеров из-за нового наступления России в Украине

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Байден проведет совещание с лидерами семи стран, главами НАТО, Еврокомиссии и Евросовета
Байден проведет совещание с лидерами семи стран, главами НАТО, Еврокомиссии и Евросовета
Фото: The White House / Flickr

Президент США Джо Байден созывает 19 апреля срочное совещание мировых лидеров из-за нового наступления России в Украине.

 Об этом сообщил BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Отмечается, что в совещании примут участие лидеры Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши, Румынии.

Кроме того, на совещании в режиме онлайн будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель.

Как свидетельствует расписание Байдена на 19 апреля, размещенное на сайте factba.se, глава Белого дома "проведет защищенный видеоразговор с союзниками и партнерами, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и усилия по привлечению России к ответственности" в 16.45 по Киеву.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

Теги: Россия, США, Германия, Украина, НАТО, Румыния, Польша, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Джо Байден, Еврокомиссия, Йенс Столтенберг, Европейский совет, Урсула фон дер Ляйен, наступление, война России против Украины, президент, Шарль Мишель
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