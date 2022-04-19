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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Госдеп США намерен рассмотреть возможность объявить РФ государством – спонсором терроризма

Госдеп собирается рассмотреть все потенциальные варианты для привлечения РФ к ответственности, заявил Прайс
Госдеп собирается рассмотреть все потенциальные варианты для привлечения РФ к ответственности, заявил Прайс
Фото: EPA

Госдепартамент США намерен рассмотреть "все потенциальные варианты" для привлечения РФ к ответственности, в том числе признание ее государством – спонсором терроризма. Об этом на брифинге 18 апреля заявил спикер Госдепа Нед Прайс, его речь опубликована на сайте ведомства.

"Мы работали примерно с 30 странами на четырех континентах, чтобы возложить на Российскую Федерацию беспрецедентные издержки с помощью наших экономических санкций, других экономических мер, включая наши меры экспортного контроля. Мы собираемся рассмотреть все потенциальные варианты, которые доступны нам по закону, варианты, которые были бы эффективны для привлечения России к ответственности, – и если инструмент доступен и эффективен, мы без колебаний воспользуемся им", – сказал он.

В комментарии CNN Прайс заявил, что Госдеп "внимательно изучает факты и закон". По его словам, Госдеп готов применять все доступные ему по закону инструменты, "если они будут эффективными и уместными".

Канал отметил, что процесс изучения может занять несколько недель, прежде чем будет принято решение.

Согласно определению Госдепа, государство – спонсор терроризма – это страна, которая "неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма". Сейчас США признают государствами – спонсорами терроризма четыре страны: Северную Корею, Иран, Кубу и Сирию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".

15 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе последнего разговора с президентом США Джо Байденом попросил признать Россию страной – спонсором терроризма.

Теги: Россия, США, Джо Байден, Госдепартамент США, война России против Украины, Нед Прайс
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