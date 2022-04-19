Госдеп США намерен рассмотреть возможность объявить РФ государством – спонсором терроризма

Госдеп собирается рассмотреть все потенциальные варианты для привлечения РФ к ответственности, заявил Прайс Фото: EPA

"Мы работали примерно с 30 странами на четырех континентах, чтобы возложить на Российскую Федерацию беспрецедентные издержки с помощью наших экономических санкций, других экономических мер, включая наши меры экспортного контроля. Мы собираемся рассмотреть все потенциальные варианты, которые доступны нам по закону, варианты, которые были бы эффективны для привлечения России к ответственности, – и если инструмент доступен и эффективен, мы без колебаний воспользуемся им", – сказал он.

В комментарии CNN Прайс заявил, что Госдеп "внимательно изучает факты и закон". По его словам, Госдеп готов применять все доступные ему по закону инструменты, "если они будут эффективными и уместными".

Канал отметил, что процесс изучения может занять несколько недель, прежде чем будет принято решение.

Согласно определению Госдепа, государство – спонсор терроризма – это страна, которая "неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма". Сейчас США признают государствами – спонсорами терроризма четыре страны: Северную Корею, Иран, Кубу и Сирию.

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