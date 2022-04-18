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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Приезд Байдена в Украину мог бы стать важным сигналом поддержки для нас

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Кулеба: Президент Байден продемонстрировал истинное лидерство в оказании помощи Украине
Кулеба: Президент Байден продемонстрировал истинное лидерство в оказании помощи Украине
Фото: EPA

Приезд президента США Джо Байдена в Украину мог бы стать "важным сигналом поддержки" для Украины. Об этом в интервью CBS News 17 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"С началом новой волны российской агрессии против Украины президент Байден продемонстрировал истинное лидерство в оказании помощи Украине, в мобилизации международного сообщества для поддержки Украины. Так что, конечно, мы были бы рады видеть его в нашей стране, и это было бы важным сигналом поддержки для нас. И, конечно же, личная встреча двух президентов могла бы также открыть путь к новым поставкам американского оружия в Украину, а также к обсуждению возможного политического урегулирования этого конфликта", – сказал министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Байден 14 апреля подтвердил, что его администрация ведет переговоры об отправке высокопоставленного чиновника в Киев, и сказал, что готов сам совершить такой визит. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала потом, что в ближайшее время такую поездку президент США не планирует.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он ожидает, что Байден прибудет в Украину.

Контекст:

Зеленский 16 марта приглашал "всех друзей Украины" посетить столицу, хотя это и небезопасно. До этого заявления президента Киев 15 марта посетили премьер-министры Польши, Чехии и Словении (Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша), после – 25 марта – спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии (Виктория Чмилите-Нильсен, Инара Мурниеце и Юри Ратас).

1 апреля Киев посетила президент Европарламента Роберта Метсола, 8 апреля в столицу прибыли премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

9 апреля Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, при этом его визит не анонсировался. В тот же день в Киеве побывал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

13 апреля Украину посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Джо Байден, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, война России против Украины
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