Кулеба: Приезд Байдена в Украину мог бы стать важным сигналом поддержки для нас

"С началом новой волны российской агрессии против Украины президент Байден продемонстрировал истинное лидерство в оказании помощи Украине, в мобилизации международного сообщества для поддержки Украины. Так что, конечно, мы были бы рады видеть его в нашей стране, и это было бы важным сигналом поддержки для нас. И, конечно же, личная встреча двух президентов могла бы также открыть путь к новым поставкам американского оружия в Украину, а также к обсуждению возможного политического урегулирования этого конфликта", – сказал министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Байден 14 апреля подтвердил, что его администрация ведет переговоры об отправке высокопоставленного чиновника в Киев, и сказал, что готов сам совершить такой визит. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала потом, что в ближайшее время такую поездку президент США не планирует.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он ожидает, что Байден прибудет в Украину.