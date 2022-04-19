Верещук: 19 апреля гуманитарных коридоров не будет

"Сегодня, 19 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров нет. Продолжаются интенсивные обстрелы на Донбассе. По Мариуполю: россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска. Продолжаем сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях", – написала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
17-го и 18 апреля гуманитарные коридоры также не открывались.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил 16 апреля, что с 24 февраля из Сумской, Запорожской, Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей по гуманитарным коридорам было эвакуировано почти 300 тыс. человек.