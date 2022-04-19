Верещук: 19 апреля гуманитарных коридоров не будет

Верещук: Продолжаем сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях Фото: Ірина Верещук / Facebook

"Сегодня, 19 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров нет. Продолжаются интенсивные обстрелы на Донбассе. По Мариуполю: россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска. Продолжаем сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях", – написала она.

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17-го и 18 апреля гуманитарные коридоры также не открывались.