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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Много детей разного возраста, женщин". "Азов" призвал мировых лидеров немедленно эвакуировать жителей Мариуполя

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Прокопенко отметил, что оккупантам никто не верит
Прокопенко отметил, что оккупантам никто не верит
Фото предоставлено полком "Азов"

Командир полка "Азов" Нацгвардии Украины Денис Прокопенко призвал международное сообщество помочь эвакуировать из осажденного российскими оккупантами Мариуполя женщин, детей и других мирных жителей, которые прячутся в убежищах. Видеообращение опубликовано 18 апреля в Telegram "Азова".

"Обращаюсь к мировым лидерам. Прямо сейчас на заводе "Азовсталь" находятся сотни гражданских людей. Среди них много детей разного возраста, женщин, пожилых людей и семей защитников Мариуполя, которые прячутся от "русского мира" в подвалах и бомбоубежищах", – сказал Прокопенко.

По словам командира "Азова", "рядом с украинскими военными, которые продолжают оборонять город, они нашли единственное возможное убежище".

"Российские оккупанты и коллаборанты из "ЛДНР" сознательно, зная, что здесь гражданские, сбрасывают авиационные противобункерные бомбы, обстреливают ракетами и всеми имеющимися в наличии артиллерийскими средствами, в том числе с кораблей", – объяснил он.

Прокопенко подчеркнул, что "драмтеатр, родильные дома, школы, больницы, детские сады были уничтожены теми, кто сейчас предлагает им безопасность и возможность эвакуации".

"Никто не верит оккупантам. Поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира: организуйте "зеленый коридор", предоставьте гарантию безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и тела убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями", – заявил командир "Азова".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

Город обороняют полк "Азов" и морские пехотинцы, которые призывают провести его деблокаду.

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