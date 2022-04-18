"Эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны". Командир морпехов в Мариуполе обратился к папе римскому

Волына – папе римскому: Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не молитвами едиными Скриншот: АЗОВ / Twitter

"Ваше святейшество папа Франциск! Я не являюсь католиком, я православный. Я верю в Бога и знаю, что свет всегда побеждает тьму. Я не видел ваших обращений к миру и не читал всех последних ваших заявлений, я воюю более 50 дней в полном окружении. И все, на что у меня есть время, – это ожесточенное сражение за каждый метр окруженного врагом города", – говорится в письме.

Волына подчеркнул, что он и его бойцы воюют, несмотря на "превосходящую силу врага, несмотря на бесчеловечные условия на поле битвы, постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы, нехватку воды, еды и медикаментов".

Командир морпехов назвал нынешний Мариуполь "адом на земле". Он, в частности, сообщил, что в бункерах одного из мариупольских заводов сегодня живут женщины с младенцами и ежедневно умирают раненые в связи с отсутствием медикаментов.

"Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не молитвами едиными. Помогите спасти их. После бомбардировки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое", – написал Волына.

Фото: pravda.com.ua

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