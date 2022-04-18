"Эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны". Командир морпехов в Мариуполе обратился к папе римскому

"Ваше святейшество папа Франциск! Я не являюсь католиком, я православный. Я верю в Бога и знаю, что свет всегда побеждает тьму. Я не видел ваших обращений к миру и не читал всех последних ваших заявлений, я воюю более 50 дней в полном окружении. И все, на что у меня есть время, – это ожесточенное сражение за каждый метр окруженного врагом города", – говорится в письме.
Волына подчеркнул, что он и его бойцы воюют, несмотря на "превосходящую силу врага, несмотря на бесчеловечные условия на поле битвы, постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы, нехватку воды, еды и медикаментов".
Командир морпехов назвал нынешний Мариуполь "адом на земле". Он, в частности, сообщил, что в бункерах одного из мариупольских заводов сегодня живут женщины с младенцами и ежедневно умирают раненые в связи с отсутствием медикаментов.
"Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не молитвами едиными. Помогите спасти их. После бомбардировки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое", – написал Волына.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
Город обороняют полк "Азов" и морские пехотинцы, которые призывают провести его деблокаду.