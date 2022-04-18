18 апреля гуманитарные коридоры для эвакуации открывать не будут из соображений безопасности – Верещук

Верещук: Будем прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали снова как можно быстрее Фото: Ірина Верещук / Facebook

"Сегодня, 18 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров не будет. Вчера мы вели долгие и сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Конечно, переговоры шли также о коридорах из Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и поселок городского типа Нижнее", – написала она.

Верещук отметила, что в нарушение норм международного гуманитарного права российские оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов.

"Поэтому из соображений безопасности было принято решение сегодня не открывать гуманитарные коридоры. Будем прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали снова как можно быстрее", – заявила она.

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17 апреля гуманитарные коридоры также не открывались.