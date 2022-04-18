18 апреля гуманитарные коридоры для эвакуации открывать не будут из соображений безопасности – Верещук

"Сегодня, 18 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров не будет. Вчера мы вели долгие и сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Конечно, переговоры шли также о коридорах из Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и поселок городского типа Нижнее", – написала она.
Верещук отметила, что в нарушение норм международного гуманитарного права российские оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов.
"Поэтому из соображений безопасности было принято решение сегодня не открывать гуманитарные коридоры. Будем прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали снова как можно быстрее", – заявила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
17 апреля гуманитарные коридоры также не открывались.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил 16 апреля, что с 24 февраля из Сумской, Запорожской, Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей по гуманитарным коридорам было эвакуировано почти 300 тыс. человек.