Гуманитарные коридоры для эвакуации 17 апреля работать не будут – Верещук

Верещук: Нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации Фото: Ірина Верещук / Facebook

"По состоянию на сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее", – написала она.

Отдельно Верещук подчеркнула, что Украина в который раз требует открытия гуманитарных коридоров из Мариуполя для эвакуации гражданского населения, особенно женщин и детей.

"Также через соответствующие международные структуры мы требуем от кафиров открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных", – добавила вице-премьер.