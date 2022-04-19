Оккупанты готовятся к проведению массовых провокаций в Херсонской области – пресс-центр ООС

"Провокации будут приурочены к псевдореферендуму, который оккупанты мечтают провести на Херсонщине. Они выкатывают свою технику для того, чтобы расставить ее для нанесения ударов, в которых потом обвинят Вооруженные силы Украины", – отметила она.
По словам Гуменюк, пресс-центр ООС проводит информационную политику, чтобы жители региона понимали, что ВСУ не будет применять вооружение против населенных пунктов, где оккупанты прячутся за спинами людей.
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Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта.
О планах оккупантов провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения так называемой "ХНР" 12 марта сообщал экс-нардеп, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, который сейчас служит в составе взвода теробороны.
Он отмечал, что оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского областного совета с вопросом, готовы ли они сотрудничать.
О подготовке оккупантами агитационных материалов для псевдореферендума на временно занятых территориях Херсонской области информировал 10 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
После массового вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, в ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.