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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты готовятся к проведению массовых провокаций в Херсонской области – пресс-центр ООС

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Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта
Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта
Фото: Херсонська міська рада / Fаcebook

Российские оккупанты готовятся к проведению массовых провокаций в Херсонской области. Об этом во время брифинга, который транслировался в YouTube 19 апреля, сообщила начальник пресс-центра Операции объединенных сил Наталья Гуменюк.

"Провокации будут приурочены к псевдореферендуму, который оккупанты мечтают провести на Херсонщине. Они выкатывают свою технику для того, чтобы расставить ее для нанесения ударов, в которых потом обвинят Вооруженные силы Украины", – отметила она.

По словам Гуменюк, пресс-центр ООС проводит информационную политику, чтобы жители региона понимали, что ВСУ не будет применять вооружение против населенных пунктов, где оккупанты прячутся за спинами людей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта.

О планах оккупантов провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения так называемой "ХНР" 12 марта сообщал экс-нардеп, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, который сейчас служит в составе взвода теробороны.

Он отмечал, что оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского областного совета с вопросом, готовы ли они сотрудничать.

О подготовке оккупантами агитационных материалов для псевдореферендума на временно занятых территориях Херсонской области информировал 10 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

После массового вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, в ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

Теги: Украина, Херсон, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, провокации, ВСУ, война России против Украины, ООС, российские оккупанты
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