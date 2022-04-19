Оккупанты готовятся к проведению массовых провокаций в Херсонской области – пресс-центр ООС

"Провокации будут приурочены к псевдореферендуму, который оккупанты мечтают провести на Херсонщине. Они выкатывают свою технику для того, чтобы расставить ее для нанесения ударов, в которых потом обвинят Вооруженные силы Украины", – отметила она.

По словам Гуменюк, пресс-центр ООС проводит информационную политику, чтобы жители региона понимали, что ВСУ не будет применять вооружение против населенных пунктов, где оккупанты прячутся за спинами людей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)