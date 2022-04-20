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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на захвате Мариуполя – Генштаб ВСУ

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Оккупанты продолжают штурмовые действия в районе завода "Азовсталь", отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты продолжают штурмовые действия в районе завода "Азовсталь", отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

Российские оккупационные войска сосредотачивают свои основные усилия на захвате Мариуполя, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 10 атак противника.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликованной утром 20 апреля в Facebook.

"На донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка. Основные усилия противник сосредотачивает на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь". Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Большая Новоселка, Ровнополь и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск", – говорится в сообщении.

За сутки 19 апреля украинские военные отбили 10 атак российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей, в частности, уничтожены 12 танков, 28 единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/298791202433965

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что завод "Азовсталь" в Мариуполе практически полностью уничтожен в результате бомбежек российских оккупантов. Он напомнил о призыве полка "Азов" к мировым политикам с просьбой организовать эвакуацию мирного населения и раненых из Мариуполя, а также сообщил, что пока нет такого решения. 

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, захват, Мариуполь, штурм, Марьинка, Азовсталь, вторжение, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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