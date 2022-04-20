Оккупанты сосредотачивают основные усилия на захвате Мариуполя – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликованной утром 20 апреля в Facebook.

"На донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка. Основные усилия противник сосредотачивает на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь". Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Большая Новоселка, Ровнополь и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск", – говорится в сообщении.

За сутки 19 апреля украинские военные отбили 10 атак российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей, в частности, уничтожены 12 танков, 28 единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система.

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