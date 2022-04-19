Завод "Азовсталь" разбомблен и практически полностью уничтожен – замкомандира полка "Азов" Калина

В эфире говорили о заявлении нардепа Сергея Таруты, который сообщил об ударе по госпиталю.
Паламар рассказал, что ежедневно российские оккупанты сбрасывают на Мариуполь, и в частности на "Азовсталь" сверхмощные бомбы. "Все, что у них есть сверхмощное, кроме ядерного оружия, они используют в Мариуполе", – сказал Паламар.
Связь с военнослужащим прерывалась, но он напомнил о призыве полка "Азов" к мировым политикам с просьбой организовать эвакуацию мирного населения и раненых из Мариуполя, а также сообщил, что пока нет такого решения.
"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон [...] но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела. [...] Знаете, нам говорят: "Вы герои, вы спасаете весь цивилизованный мир. Так может за эти 55 дней может уже пора что-то сделать для нас? – добавил он. – О сегодняшнем заявлении. Это наш импровизированный госпиталь, который у нас был. Где мы показывали, что находится там девочка, чья мама работает в этом госпитале и помогает военным. И сверхмощные бомбы сбрасывают по заводу, "Азовстали" и сейчас там под завалами много людей. И мы не знаем полностью где... ситуация. Но "Азовсталь" разбомблена и уничтожена практически полностью. Мы вытаскиваем людей из-под завалов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".