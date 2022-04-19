Завод "Азовсталь" разбомблен и практически полностью уничтожен – замкомандира полка "Азов" Калина

В эфире говорили о заявлении нардепа Сергея Таруты, который сообщил об ударе по госпиталю.

Паламар рассказал, что ежедневно российские оккупанты сбрасывают на Мариуполь, и в частности на "Азовсталь" сверхмощные бомбы. "Все, что у них есть сверхмощное, кроме ядерного оружия, они используют в Мариуполе", – сказал Паламар.

Связь с военнослужащим прерывалась, но он напомнил о призыве полка "Азов" к мировым политикам с просьбой организовать эвакуацию мирного населения и раненых из Мариуполя, а также сообщил, что пока нет такого решения.

"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон [...] но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела. [...] Знаете, нам говорят: "Вы герои, вы спасаете весь цивилизованный мир. Так может за эти 55 дней может уже пора что-то сделать для нас? – добавил он. – О сегодняшнем заявлении. Это наш импровизированный госпиталь, который у нас был. Где мы показывали, что находится там девочка, чья мама работает в этом госпитале и помогает военным. И сверхмощные бомбы сбрасывают по заводу, "Азовстали" и сейчас там под завалами много людей. И мы не знаем полностью где... ситуация. Но "Азовсталь" разбомблена и уничтожена практически полностью. Мы вытаскиваем людей из-под завалов".

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