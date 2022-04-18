"Отказ открывать гуманитарные коридоры – основание для привлечения к уголовной ответственности". Верещук обратилась к руководству РФ в связи с ситуацией в Мариуполе

"В связи с обострением ситуации в Мариуполе обращаюсь к военно-политическому руководству Российской Федерации: мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц", – говорится в обращении.
Отдельно Верещук подчеркнула, что Украина требует срочный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц.
"Ваш отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления", – предупредила министр.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение России в Украину. Войска РФ не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Возможность покинуть город по специальному коридору появилась у жителей города только в середине марта, и только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
17 апреля Генштаб ВСУ в утренней сводке предупредил, что российская армия готовит высадку десанта с моря в районе порта Мариуполя.
Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, российские оккупанты вечером 16 апреля заявили о предоставлении коридора для сдачи в плен. Однако украинские военные продолжают защищать город. Полк "Азов" и морские пехотинцы призвали провести деблокаду Мариуполя.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля заявил, что ежедневно ищет "военное или дипломатическое – какое угодно" решение, чтобы спасти людей в заблокированном Мариуполе, но ни одного реального варианта пока не найдено. "Ситуация в Мариуполе остается очень жесткой. Просто нечеловеческой", – подчеркнул президент. Он отметил, что обращался за помощью в разрешении ситуации к лидерам других стран, но пока это не помогло.