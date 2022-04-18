"Отказ открывать гуманитарные коридоры – основание для привлечения к уголовной ответственности". Верещук обратилась к руководству РФ в связи с ситуацией в Мариуполе

Отдельно Верещук отметила необходимость гуманитарного коридора с территории комбината "Азовсталь", где прячутся женщины, дети и другие мирные жители Фото: Ірина Верещук / Facebook

"В связи с обострением ситуации в Мариуполе обращаюсь к военно-политическому руководству Российской Федерации: мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц", – говорится в обращении.

Отдельно Верещук подчеркнула, что Украина требует срочный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц.

"Ваш отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления", – предупредила министр.