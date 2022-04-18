Оккупанты держат в плену экипажи трех грузовых судов, их пропустили через фильтрационные лагеря – Денисова

"В плену оккупантов остаются члены экипажей трех грузовых судов – Azburg под флагом Доминики, Smarta и Blue Star-1 под флагом Либерии. [...] По информации капитана судна Azburg Сергея Дзисяка, экипажи прошли "проверку" в фильтрационном лагере в Мангуше [возле Мариуполя]", – написала она.
По данным омбудсмена, сейчас моряки находятся во временно оккупированном Донецке "под постоянным присмотром вооруженных российских военных".
"Захватом гражданских лиц в заложники РФ нарушает право на жизнь и на свободу, личную неприкосновенность, гарантированные ст. 3 и ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантированное ст. 2 протокола №4 к конвенции", – заявила Денисова.
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О захвате экипажа находящегося на территории Мариупольского морского торгового порта судна Аzburg Денисова сообщала 13 апреля, сухогруза Blue Star-1 – 12-го, а сухогруза Smarta – 11-го.
На всех трех судах работали украинские моряки.