Оккупанты держат в плену экипажи трех грузовых судов, их пропустили через фильтрационные лагеря – Денисова

"В плену оккупантов остаются члены экипажей трех грузовых судов – Azburg под флагом Доминики, Smarta и Blue Star-1 под флагом Либерии. [...] По информации капитана судна Azburg Сергея Дзисяка, экипажи прошли "проверку" в фильтрационном лагере в Мангуше [возле Мариуполя]", – написала она.

По данным омбудсмена, сейчас моряки находятся во временно оккупированном Донецке "под постоянным присмотром вооруженных российских военных".

"Захватом гражданских лиц в заложники РФ нарушает право на жизнь и на свободу, личную неприкосновенность, гарантированные ст. 3 и ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантированное ст. 2 протокола №4 к конвенции", – заявила Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)