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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска в Мариуполе применили тактику войн в Чечни и Сирии – минобороны Великобритании

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Оккупанты активно бомбят Мариуполь после безуспешных попыток захватить город
Оккупанты активно бомбят Мариуполь после безуспешных попыток захватить город
Фото: EPA

Российские войска при осаде Мариуполя применили тактику войн в Чечне и Сирии. Об этом сообщает минобороны Великобритании в Twitter.

"Российское командование будет обеспокоено тем, сколько времени потребуется на взятие Мариуполя. Согласованное украинское сопротивление подвергло российские силы серьезному испытанию и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение России в других местах", – говорится в сообщении.

Минобороны Великобритании подчеркивает, что нанесение ударов по Мариуполю и окрестностям соответствует подходу России к Чечне в 1999 году и Сирии в 2016 году.

"Попытка захватить Мариуполь дорого обошлась его жителям. Значительные площади инфраструктуры были разрушены, а население понесло значительные потери", – добавили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

Город обороняют полк "Азов" и морские пехотинцы, которые призывают провести его деблокаду.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Великобритания, Сирия, Чечня, Донецкая область, война, Мариуполь, война России против Украины
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