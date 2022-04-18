Российские войска в Мариуполе применили тактику войн в Чечни и Сирии – минобороны Великобритании

"Российское командование будет обеспокоено тем, сколько времени потребуется на взятие Мариуполя. Согласованное украинское сопротивление подвергло российские силы серьезному испытанию и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение России в других местах", – говорится в сообщении.

Минобороны Великобритании подчеркивает, что нанесение ударов по Мариуполю и окрестностям соответствует подходу России к Чечне в 1999 году и Сирии в 2016 году.

"Попытка захватить Мариуполь дорого обошлась его жителям. Значительные площади инфраструктуры были разрушены, а население понесло значительные потери", – добавили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 April 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/6rh9bFfFUs — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 18, 2022