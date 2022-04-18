"Россияне просто упиваются кровью мариупольцев и азовцев". Подоляк сомневается, что РФ согласится на обмен Медведчука

Подоляк: Для нас, как для страны цивилизованной, важно вытащить всех своих мариупольцев из варварских, кровавых рук российской армии Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Объективно говоря, Медведчуку, конечно, нет места в нынешней Украине. По сути, он – едва ли не ключевая часть того отвратительного политико-информационного явления, которое способствовало формированию у россиян исступленной ненависти к нам. Поэтому, исходя из чувства самосохранения, он попытался предложить единственный возможный для себя выход – обменять себя на действительно важных для нас героев Мариуполя. И защитников, и оставшихся там мирных", – заявил Подоляк.

По его словам, Медведчук сейчас пытается избежать наказания.

"Но для нас, как для страны цивилизованной и очень сильно любящей своих граждан, это действительно важно. Важно вытащить всех своих граждан, всех своих мариупольцев из варварских, кровавых рук российской армии. Впрочем, сомневаюсь, что сами россияне, которые просто упиваются кровью мариупольцев и азовцев, захотят вернуться на какое-то время в человеческий образ и всерьез поддержать инициативу Медведчука", – сказал Подоляк.

18 апреля СБУ опубликовала видеообращение Медведчука, в котором он просит президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина обменять его на защитников и жителей Мариуполя.