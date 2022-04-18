ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россияне просто упиваются кровью мариупольцев и азовцев". Подоляк сомневается, что РФ согласится на обмен Медведчука

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк: Для нас, как для страны цивилизованной, важно вытащить всех своих мариупольцев из варварских, кровавых рук российской армии
Подоляк: Для нас, как для страны цивилизованной, важно вытащить всех своих мариупольцев из варварских, кровавых рук российской армии
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Власти РФ вряд ли согласятся обменять нардепа Виктора Медведчука на защитников и жителей Мариуполя Донецкой области. Такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина" выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Объективно говоря, Медведчуку, конечно, нет места в нынешней Украине. По сути, он – едва ли не ключевая часть того отвратительного политико-информационного явления, которое способствовало формированию у россиян исступленной ненависти к нам. Поэтому, исходя из чувства самосохранения, он попытался предложить единственный возможный для себя выход – обменять себя на действительно важных для нас героев Мариуполя. И защитников, и оставшихся там мирных", – заявил Подоляк.

По его словам, Медведчук сейчас пытается избежать наказания.

"Но для нас, как для страны цивилизованной и очень сильно любящей своих граждан, это действительно важно. Важно вытащить всех своих граждан, всех своих мариупольцев из варварских, кровавых рук российской армии. Впрочем, сомневаюсь, что сами россияне, которые просто упиваются кровью мариупольцев и азовцев, захотят вернуться на какое-то время в человеческий образ и всерьез поддержать инициативу Медведчука", – сказал Подоляк.

18 апреля СБУ опубликовала видеообращение Медведчука, в котором он просит президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

Вечером 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По словам Зеленского, политик скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих сразу после задержания политика.

В Кремле в ответ заявили, что нардеп не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена. Жена Медведчука, телеведущая Оксана Марченко 16 апреля попросила обменять его на двух взятых в плен россиянами британцев, воевавших в Мариуполе.

Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, Мариуполь, война России против Украины, Служба безопасности Украины, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео
  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео
Пугачева, уехавшая из России, показала застолье с семьей и друзьями. Видео
Пугачева, уехавшая из России, показала застолье с семьей и друзьями. Видео
Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу
Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские военные исполнили гимн сечевых стрельцов. Видео записали на фоне достопримечательностей Винницы
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские военные исполнили гимн сечевых стрельцов. Видео записали на фоне достопримечательностей Винницы
  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу
  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"
"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину
"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину
"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время
"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время
"Кричи своему Х...йлу, пусть заберет кума и отдаст всех наших пленных!" Мозговая обратилась к Киркорову
"Кричи своему Х...йлу, пусть заберет кума и отдаст всех наших пленных!" Мозговая обратилась к Киркорову
  Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео
  Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео
  "Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России
  "Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России
  Данилко: Крапивина пишет, что хватит мне бухать? Пусть эта Нателла перестанет нюхать и посмотрит трезвыми мозгами на ситуацию
  Данилко: Крапивина пишет, что хватит мне бухать? Пусть эта Нателла перестанет нюхать и посмотрит трезвыми мозгами на ситуацию
Солистка группы Kazka Зарицкая показала, как вытирает ноги об Путина. Видео
Солистка группы Kazka Зарицкая показала, как вытирает ноги об Путина. Видео
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым
"Надавай оркам по зубам!" Лидер O.Torvald Галич со второй попытки вступил в ВСУ
"Надавай оркам по зубам!" Лидер O.Torvald Галич со второй попытки вступил в ВСУ
"Вы понимаете, что это исторический момент?" Песня Jerry Heil "Москаль некрасівий, геть з України" заняла первое место в трендах YouTube
"Вы понимаете, что это исторический момент?" Песня Jerry Heil "Москаль некрасівий, геть з України" заняла первое место в трендах YouTube
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (45030)
2
Павлик: Когда в мирное время Глызин приезжал в Украину, первое, что он говорил: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска" (34576)
3
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (29675)
4
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (20678)
5
"Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину (19717)
6
Орбакайте показала редкие снимки уехавшей из России Пугачевой (19329)
7
Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему (17426)
8
Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить кума Путина Медведчука "из подвалов СБУ" (17061)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS