Медведчук просит обменять его на защитников и жителей Мариуполя. СБУ опубликовала видеообращение

"Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры", – сказал он в видеообращении.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube

СБУ отмечает, что агрессия РФ привела к гуманитарной катастрофе в Мариуполе, где остается около 120 тыс. мирных жителей.

"Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию России и сознательно разрушают город", – сообщили в пресс-службе.