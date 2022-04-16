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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Девальвация везде". Зеленский ответил на вопрос про "обменный курс на Медведчука"

Украинские власти готовы обменять Медведчука
Украинские власти готовы обменять Медведчука
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Украина готова обменять нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука на пленных украинцев и ждет ответа от РФ. Об этом он сказал 16 апреля в интервью украинским онлайн-медиа, видео которого опубликовал Офис президента.

У Зеленского спросили, "какой сейчас обменный курс на Медведчука?".

"Сейчас девальвация везде, поэтому не могу вам сказать, какой там курс", – пошутил Зеленский.

"Мы готовы обменять Медведчука, честно, готовы абсолютно... Мы эти сигналы как публично, так и не очень публично передали, и, если им это интересно, они точно отреагируют", – добавил президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/513877300368803/

Президент предложил обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих сразу после задержания политика.

В Кремле в ответ заявили, что нардеп не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена. Жена Медведчука, телеведущая Оксана Марченко 16 апреля попросила обменять его на двух взятых в плен россиянами британцев, воевавших в Мариуполе.

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По словам Зеленского, политик скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

Теги: Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, война России против Украины, обмен пленными
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