"Девальвация везде". Зеленский ответил на вопрос про "обменный курс на Медведчука"

У Зеленского спросили, "какой сейчас обменный курс на Медведчука?".

"Сейчас девальвация везде, поэтому не могу вам сказать, какой там курс", – пошутил Зеленский.

"Мы готовы обменять Медведчука, честно, готовы абсолютно... Мы эти сигналы как публично, так и не очень публично передали, и, если им это интересно, они точно отреагируют", – добавил президент.

Президент предложил обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих сразу после задержания политика.

В Кремле в ответ заявили, что нардеп не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена. Жена Медведчука, телеведущая Оксана Марченко 16 апреля попросила обменять его на двух взятых в плен россиянами британцев, воевавших в Мариуполе.