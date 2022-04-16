Бульвар Шоубиз
 
16 апреля, 2022
 
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"На его руках кровь украинцев". Полякова обратилась к замалчивающему войну Киркорову после того, как тот поддержал кума Путина Медведчука

Полякова Киркорову: Мне стыдно, что я ровнялась на тебя, хотела дружбы с тобой.
Полякова – Киркорову: Мне стыдно, что я ровнялась на тебя, хотела дружбы с тобой.
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова 16 апреля в Facebook разместила видео, адресованное российскому певцу Филиппу Киркорову.

Российский артист с первого дня войны замалчивал нападение РФ на Украину, но после задержания СБУ своего, как он подчеркнул, "старшего друга", Виктора Медведчука – кума президента РФ Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа, публично выступил в его поддержку

Полякова, реагируя на заявление певца, напомнила Киркорову, что тот "поддерживает убийцу". 

"Филипп, я так долго ждала, когда ты нарушишь молчание. Почти два месяца думала, когда ты проявишься и с чем. И тут ты пишешь этот текст, где поддерживаешь Медведчука? Тебе жалко кого? Преступника, коллаборанта, предателя, человека, который напрямую причастен ко всем тем ужасам, обрушившимся на мою страну? – обратилась к Киркорову Полякова. – Медведчук никогда не занимался бизнесом, всегда только политикой. При этом являлся одним из самых богатых людей в Украине: дворцы, виллы, квартиры, машины, яхты. Все эти миллиарды он десятки лет воровал у украинцев. Он как вампир высасывал жизнь у Украины. А еще он воровал деньги, которые ему выделял кум Путин на то, чтобы тут формировать пятую колонну, поддерживающую политику России. Но и эту затею он тупо провалил, потому что вор, лжец и предатель. И на его руках кровь тысяч украинцев и русских. Он – подельник убийц. Ты поддерживаешь убийцу".

Обращаясь к Киркорову, Полякова назвала жену Медведчука, ведущую Оксану Марченко, в поддержку которой также выступил певец, "лицемерной паломницей в платке". Она напомнила, что после нападения России на Украину Марченко не стала записывать обращение к куму своего мужа Путину, но после задержания СБУ Медведчука выложила в сеть несколько роликов. 

"Тебе ее жалко? А украинский народ, который носил тебя на руках, набивал тебе залы, пел твои песни, обожал тебя? Тебе их не жалко? Твоих поклонниц, молодых и пожилых, кого физически тысячами убивает твоя страна? Убивает и насилует женщин и детей, стирает с лица земли русскоязычные города, где звучали твои песни? – сказала певица. – Пожалей хотя бы своих русских солдат, которые тысячами валяются на нашей земле, сожженные и обглоданные бродячими собаками. Но нет. Тебе никого не жалко". 

Полякова призналась, что ошибалась в Киркорове, который "не способен на большее, чем написать пост в поддержку предателя, лжеца и миллиардера". 

"Мне стыдно, что я ровнялась на тебя, хотела дружбы с тобой. Я презираю себя за то, что обманывала себя. Но я получила урок", – подытожила она.

https://www.facebook.com/polyakovamusic/videos/461708625730623/

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск.

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он был объявлен в розыск, отмечала "Украинская правда".

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Президент предложил обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что нардеп не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.

Марченко опубликовала 13 апреля в YouTube видеообращение к Зеленскому и президенту Турции Раджепу Эрдогану. Она заявила, что Медведчука задержали по личному указанию Зеленского. От президента Украины Марченко потребовала освобождения ее мужа. 16 апреля она записала еще одно видео, адресованное правительству Великобритании

В тот же день стало известно, что Лычаковский суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

Теги: Виктор Медведчук, Филипп Киркоров, война России против Украины, Оля Полякова, Оксана Марченко
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