"На его руках кровь украинцев". Полякова обратилась к замалчивающему войну Киркорову после того, как тот поддержал кума Путина Медведчука

Полякова – Киркорову: Мне стыдно, что я ровнялась на тебя, хотела дружбы с тобой. Фото: Оля Полякова / Facebook

Российский артист с первого дня войны замалчивал нападение РФ на Украину, но после задержания СБУ своего, как он подчеркнул, "старшего друга", Виктора Медведчука – кума президента РФ Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа, публично выступил в его поддержку.

Полякова, реагируя на заявление певца, напомнила Киркорову, что тот "поддерживает убийцу".

"Филипп, я так долго ждала, когда ты нарушишь молчание. Почти два месяца думала, когда ты проявишься и с чем. И тут ты пишешь этот текст, где поддерживаешь Медведчука? Тебе жалко кого? Преступника, коллаборанта, предателя, человека, который напрямую причастен ко всем тем ужасам, обрушившимся на мою страну? – обратилась к Киркорову Полякова. – Медведчук никогда не занимался бизнесом, всегда только политикой. При этом являлся одним из самых богатых людей в Украине: дворцы, виллы, квартиры, машины, яхты. Все эти миллиарды он десятки лет воровал у украинцев. Он как вампир высасывал жизнь у Украины. А еще он воровал деньги, которые ему выделял кум Путин на то, чтобы тут формировать пятую колонну, поддерживающую политику России. Но и эту затею он тупо провалил, потому что вор, лжец и предатель. И на его руках кровь тысяч украинцев и русских. Он – подельник убийц. Ты поддерживаешь убийцу".

Обращаясь к Киркорову, Полякова назвала жену Медведчука, ведущую Оксану Марченко, в поддержку которой также выступил певец, "лицемерной паломницей в платке". Она напомнила, что после нападения России на Украину Марченко не стала записывать обращение к куму своего мужа Путину, но после задержания СБУ Медведчука выложила в сеть несколько роликов.

"Тебе ее жалко? А украинский народ, который носил тебя на руках, набивал тебе залы, пел твои песни, обожал тебя? Тебе их не жалко? Твоих поклонниц, молодых и пожилых, кого физически тысячами убивает твоя страна? Убивает и насилует женщин и детей, стирает с лица земли русскоязычные города, где звучали твои песни? – сказала певица. – Пожалей хотя бы своих русских солдат, которые тысячами валяются на нашей земле, сожженные и обглоданные бродячими собаками. Но нет. Тебе никого не жалко".

Полякова призналась, что ошибалась в Киркорове, который "не способен на большее, чем написать пост в поддержку предателя, лжеца и миллиардера".

"Мне стыдно, что я ровнялась на тебя, хотела дружбы с тобой. Я презираю себя за то, что обманывала себя. Но я получила урок", – подытожила она.