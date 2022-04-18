В фильтрационных лагерях под Мариуполем оккупанты удерживают около 27 тыс. человек – советник мэра

По словам Андрющенко, 5–7 тыс. человек находятся в фильтрационном лагере в селе Безымянное на стадии подготовки к депортации Фото: ЕРА

"Депортация и фильтрация. По обновленным данным на сегодняшний день оккупанты удерживают в фильтрационных лагерях по линии Мангу – Никольское – Ялта не менее 20 тыс. человек, препятствуя возможности эвакуироваться из-за умышленного затягивания и замедления процедуры фильтрации", – написал Андрющенко.

По его словам, еще 5–7 тыс. человек находятся в фильтрационном лагере в селе Безымянное на стадии подготовки к депортации.

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