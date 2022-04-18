В фильтрационных лагерях под Мариуполем оккупанты удерживают около 27 тыс. человек – советник мэра

"Депортация и фильтрация. По обновленным данным на сегодняшний день оккупанты удерживают в фильтрационных лагерях по линии Мангу – Никольское – Ялта не менее 20 тыс. человек, препятствуя возможности эвакуироваться из-за умышленного затягивания и замедления процедуры фильтрации", – написал Андрющенко.
По его словам, еще 5–7 тыс. человек находятся в фильтрационном лагере в селе Безымянное на стадии подготовки к депортации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 марта основатель издания "ГОРДОН", телеведущий Дмитрий Гордон заявлял, что украинские беженцы, которые выезжают в РФ по гуманитарным коридорам, организованным оккупационными войсками, оказываются в фильтрационных лагерях.
"Украинцы, которые выходят по гуманитарным коридорам, организованным властями России, – большинство из них проходят через тяжелое испытание и оказываются в так называемых фильтрационных лагерях... У нас есть много информации о том, что жители Мариуполя, в частности, выходя по гуманитарным коридорам, организованным властями России, оказались в этих фильтрационных лагерях в большом количестве, где их пытают, над ними издеваются. И дальнейшая их судьба покрыта мраком", – объяснил Гордон.
19 марта эту информацию подтвердил Андрющенко.
"Такое ощущение, что россияне действительно решили доказать нацистам, что могут повторить. Каждое их преступление. Теперь логично дошли до гастарбайтеров", – написал он.