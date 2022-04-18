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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В фильтрационных лагерях под Мариуполем оккупанты удерживают около 27 тыс. человек – советник мэра

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По словам Андрющенко, 5 7 тыс. человек находятся в фильтрационном лагере в селе Безымянное на стадии подготовки к депортации
По словам Андрющенко, 5–7 тыс. человек находятся в фильтрационном лагере в селе Безымянное на стадии подготовки к депортации
Фото: ЕРА

Российские оккупанты в фильтрационных лагерях под Мариуполем Донецкой области удерживают около 27 тыс. человек. Об этом 18 апреля в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Депортация и фильтрация. По обновленным данным на сегодняшний день оккупанты удерживают в фильтрационных лагерях по линии Мангу – Никольское – Ялта не менее 20 тыс. человек, препятствуя возможности эвакуироваться из-за умышленного затягивания и замедления процедуры фильтрации", – написал Андрющенко.

По его словам, еще 5–7 тыс. человек находятся в фильтрационном лагере в селе Безымянное на стадии подготовки к депортации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

18 марта основатель издания "ГОРДОН", телеведущий Дмитрий Гордон заявлял, что украинские беженцы, которые выезжают в РФ по гуманитарным коридорам, организованным оккупационными войсками, оказываются в фильтрационных лагерях.

"Украинцы, которые выходят по гуманитарным коридорам, организованным властями России, – большинство из них проходят через тяжелое испытание и оказываются в так называемых фильтрационных лагерях... У нас есть много информации о том, что жители Мариуполя, в частности, выходя по гуманитарным коридорам, организованным властями России, оказались в этих фильтрационных лагерях в большом количестве, где их пытают, над ними издеваются. И дальнейшая их судьба покрыта мраком", – объяснил Гордон.

19 марта эту информацию подтвердил Андрющенко.

"Такое ощущение, что россияне действительно решили доказать нацистам, что могут повторить. Каждое их преступление. Теперь логично дошли до гастарбайтеров", – написал он.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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