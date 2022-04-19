Российские оккупанты намерены сравнять с землей "Азовсталь", где держат оборону защитники Мариуполя – СБУ

В спецслужбе подчеркнули, что, несмотря на значительное численное преимущество, оккупанты не в состоянии взять Мариуполь.
СБУ опубликовала перехват разговора командира взвода оккупантов из Ростова-на-Дону.
"Ждем здесь "сюрпризы" от России… Трехтонные с неба… Сказали сровнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: "Вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете". Прикинь, волна взрывная будет", – рассказал оккупант своей жене.
На ее вопрос о судьбе сотен мирных граждан, которые прячутся в бомбоубежищах "Азовстали", он заявил: "Все уехали. Все, кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и очень умные..."
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
Город обороняют полк "Азов" и морские пехотинцы, которые призывают провести его деблокаду.