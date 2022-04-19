Российские оккупанты намерены сравнять с землей "Азовсталь", где держат оборону защитники Мариуполя – СБУ

В бомбоубежищах "Азовстали" прячутся сотни людей, в том числе дети Фото предоставлено полком "Азов"

В спецслужбе подчеркнули, что, несмотря на значительное численное преимущество, оккупанты не в состоянии взять Мариуполь.

СБУ опубликовала перехват разговора командира взвода оккупантов из Ростова-на-Дону.

"Ждем здесь "сюрпризы" от России… Трехтонные с неба… Сказали сровнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: "Вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете". Прикинь, волна взрывная будет", – рассказал оккупант своей жене.

На ее вопрос о судьбе сотен мирных граждан, которые прячутся в бомбоубежищах "Азовстали", он заявил: "Все уехали. Все, кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и очень умные..."

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