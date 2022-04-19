В Мариуполе оккупанты склоняют людей к сотрудничеству, обещая компенсацию за разрушенное жилье в рублях – СНБО

В СНБО призвали граждан не сотрудничать с российскими оккупантами Фото: ЕРА

В ведомстве отметили, что пропагандистские медиа рассказывают об "огромных, многотысячных очередях" желающих подать заявку на возмещение.

"Правда, на фотографиях не более 20 человек возле какого-то помещения с оккупантской символикой. Несоответствие слов фактам пропагандистская машина РФ оправдывает тем, что "уже просто рабочий день завершился и люди расходятся", – говорится в сообщении.

В СНБО подчеркнули, что таким образом враг пытается провести "рублевую оккупацию" временно захваченных территорий, чтобы потом изолировать население по примеру ОРДЛО.

"Не сотрудничайте с оккупантами. Компенсацию выплачивают только тем, кто получает фейковые документы от захватчиков. Следующим шагом станет принудительный отказ от гражданства Украины", – предупредили в СНБО.

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