В Мариуполе оккупанты склоняют людей к сотрудничеству, обещая компенсацию за разрушенное жилье в рублях – СНБО

В ведомстве отметили, что пропагандистские медиа рассказывают об "огромных, многотысячных очередях" желающих подать заявку на возмещение.
"Правда, на фотографиях не более 20 человек возле какого-то помещения с оккупантской символикой. Несоответствие слов фактам пропагандистская машина РФ оправдывает тем, что "уже просто рабочий день завершился и люди расходятся", – говорится в сообщении.
В СНБО подчеркнули, что таким образом враг пытается провести "рублевую оккупацию" временно захваченных территорий, чтобы потом изолировать население по примеру ОРДЛО.
"Не сотрудничайте с оккупантами. Компенсацию выплачивают только тем, кто получает фейковые документы от захватчиков. Следующим шагом станет принудительный отказ от гражданства Украины", – предупредили в СНБО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
Город обороняют полк "Азов" и морские пехотинцы, которые призывают провести его деблокаду.