В Мариуполе новая волна мародерства, оккупанты вывозят бытовую технику – советник мэра

"Битва за восток. В связи с началом наступления на востоке наблюдаем тенденцию ротации российских военных на наемников из "ДНР". Предполагаем, что это связано с попыткой усилить позиции в части наступления. В этой связи возникла новая волна мародерства со стороны российских военных", – говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что оккупанты массово открывают уцелевшие квартиры и вывозят оттуда имущество. Это в основном бытовая техника.

"Ничего нового для россиян – кражи и подлость", – добавил советник городского головы.

В середине марта российская армия, по данным украинской разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины. После освобождения населенных пунктов в ряде регионов местные жители рассказали, что оккупанты отбирали у них еду, одежду, бытовую технику. Были случаи, когда у убитых оккупантов находили украденные в Украине драгоценности.

По данным проекта "Беларускі Гаюн", российские оккупанты перевозят украденное в Украине в Беларусь, а оттуда почтой переправляют домой в Россию. Журналисты опубликовали данные российских военных, которые отправили больше всего вещей – от 50 до 450 кг. Среди них – инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, рыболовные принадлежности, одежда.

Война России против Украины. Главное (обновляется)