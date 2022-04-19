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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе новая волна мародерства, оккупанты вывозят бытовую технику – советник мэра

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Часть города сегодня контролируют оккупанты, часть украинские военные
Часть города сегодня контролируют оккупанты, часть – украинские военные
Фото: ЕРА

В Мариуполе Донецкой области в связи с ротацией российских оккупантов началась новая волна мародерства. Об этом 19 апреля сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Битва за восток. В связи с началом наступления на востоке наблюдаем тенденцию ротации российских военных на наемников из "ДНР". Предполагаем, что это связано с попыткой усилить позиции в части наступления. В этой связи возникла новая волна мародерства со стороны российских военных", – говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что оккупанты массово открывают уцелевшие квартиры и вывозят оттуда имущество. Это в основном бытовая техника.

"Ничего нового для россиян – кражи и подлость", – добавил советник городского головы.

В середине марта российская армия, по данным украинской разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины. После освобождения населенных пунктов в ряде регионов местные жители рассказали, что оккупанты отбирали у них еду, одежду, бытовую технику. Были случаи, когда у убитых оккупантов находили украденные в Украине драгоценности.

По данным проекта "Беларускі Гаюн", российские оккупанты перевозят украденное в Украине в Беларусь, а оттуда почтой переправляют домой в Россию. Журналисты опубликовали данные российских военных, которые отправили больше всего вещей – от 50 до 450 кг. Среди них – инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, рыболовные принадлежности, одежда.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

Город обороняют полк "Азов" и морские пехотинцы, которые призывают провести его деблокаду.

Теги: Украина, Донецкая область, война, военные, Мариуполь, горсовет, наемники, ротация, ДНР, советник, мародеры, война России против Украины, имущество, квартира, войска, Петр Андрющенко
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