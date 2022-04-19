Российские оккупанты сбросили бомбу на больницу в Мариуполе – Тарута

Тарута напомнил о перехвате телефонного разговора командира взвода оккупантов из Ростова-на-Дону, который публиковала СБУ. Из перехвата следует, что оккупанты хотят сравнять с землей "Азовсталь". Российский командир анонсировал авиаудар по территории завода, а на вопрос о судьбе сотен мирных граждан, которые прячутся в бомбоубежищах "Азовстали", заявил: "Все уехали. Все, кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и очень умные..."
"Так "сильно умные" – это дети в больнице в районе "Азовстали", на которых вы сбросили бомбу? За то, что они украинцы? Убийцы", – возмутился Тарута.
Нардеп просит мировое сообщество остановить геноцид украинцев в Мариуполе.
"Политики, лидеры, люди мира, остановите этот геноцид!" – призвал Тарута.
Тарута написал, что под завалами оказались 300 человек, но советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опроверг эту информацию.
"Да, Мариуполь, в частности зона "Азовстали", – под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг "Азовстали" уже давно никто не скрывается, особенно в разрушенном до этого здании больнице", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".