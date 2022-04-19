Российские оккупанты сбросили бомбу на больницу в Мариуполе – Тарута

Тарута напомнил о перехвате телефонного разговора командира взвода оккупантов из Ростова-на-Дону, который публиковала СБУ. Из перехвата следует, что оккупанты хотят сравнять с землей "Азовсталь". Российский командир анонсировал авиаудар по территории завода, а на вопрос о судьбе сотен мирных граждан, которые прячутся в бомбоубежищах "Азовстали", заявил: "Все уехали. Все, кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и очень умные..."

"Так "сильно умные" – это дети в больнице в районе "Азовстали", на которых вы сбросили бомбу? За то, что они украинцы? Убийцы", – возмутился Тарута.

Нардеп просит мировое сообщество остановить геноцид украинцев в Мариуполе.

"Политики, лидеры, люди мира, остановите этот геноцид!" – призвал Тарута.

Тарута написал, что под завалами оказались 300 человек, но советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опроверг эту информацию.

"Да, Мариуполь, в частности зона "Азовстали", – под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг "Азовстали" уже давно никто не скрывается, особенно в разрушенном до этого здании больнице", – подчеркнул он.

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