Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше

Кочевенко: Каждый украинец на своем месте должен действовать так, будто победа зависит лично от него Фото: Yurii Kochevenko / Facebook

Мы деремся за каждый метр. Превосходство в живой силе и технике дает о себе знать. Но мы уничтожаем противника

– 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале новой острой фазы войны. Как вы оцениваете обстановку?

– Я считаю, острая фаза войны не заканчивалась. Война продолжала быть горячей – каждый день погибали люди, разрушалась инфраструктура. Да, интенсивность обстрелов и тактика противника менялись – некоторое время он не пытался штурмовыми колоннами прорываться к основным городам, чтобы свергнуть украинское правительство (как это было в изначальном плане) и оккупировать значительную часть Украины.

Потерпев полное фиаско на первом этапе войны, россияне изменили свои цели, что отражается в их пропаганде. В формулировках пропагандистов исчезли обороты о "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Это уже называется спецоперацией по защите так называемых "ЛДНР".

Бои продолжались и были достаточно тяжелыми. Всем известно, насколько сложная обстановка сложилась в Мариуполе. И на изюмском направлении, где действует наша бригада, все это время продолжались ожесточенные бои.

– Что изменилось на сегодня?

– Анонсированное россиянами наступление на Донбассе началось с массированных артиллерийских обстрелов. Российские войска стреляют из всего самого тяжелого, что у них только есть. Используются "Грады", "Ураганы", "Смерчи", "Точки-У", крылатые ракеты. Возросла интенсивность авиаударов. Несмотря на то что наша ПВО их немного осадила, они опять полезли.

В целом ситуация достаточно тяжелая. Но я все равно думаю, что у нас хорошие шансы. Мы деремся за каждый метр. Превосходство в живой силе и технике дает о себе знать. Но мы уничтожаем противника и много его техники. Они же гонят и гонят новую. Все это сопровождается непрекращающимися артобстрелами. Мы активно огрызаемся. Работают наши артиллерия и авиация.

– Как долго, по-вашему мнению, ждать эту победу?

– Победа не будет быстрой и дастся нам дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше.

Сил на полномасштабное наступление по всем направлениям у россиян нет

– Что сейчас происходит на изюмском направлении, почему россиянам так важно это место?

– Изюм – это и есть вход на Донбасс. Направление на юг от Изюма – это та линия, по которой они хотят нас окружить – Изюм, Славянск, Константиновка, Торецк и выход на Горловку. Тогда в окружении остаются Лисичанск, Северодонецк, Бахмут и вся находящаяся там группировка. На больший охват у них не хватит сил. Но мне кажется, что даже этот предполагаемый план крайне маловероятен.

– А к чему эти постановки с "обстрелами" российской территории?

– Они могут преследовать две цели. Прежде всего внутриполитическую для самой России – найти повод объявить всеобщую мобилизацию, потому что той живой силой, которая у них есть, они уже не вывозят. А пойти на всеобщую мобилизацию в агрессивной войне они не решаются. Это такие нелепые попытки превратить свою агрессивную захватническую войну в оборонительную отечественную.

Второй целью может быть принуждение через такие формальные поводы стран ОДКБ к участию в войне против Украины. Были попытки договориться об этом, минуя протоколы. Мы знаем, что Армения передала России свои самолеты, которые сейчас бомбят мирные украинские города. И мы этого Армении не забудем!

Знаем, что были попытки выпросить военную помощь у Казахстана, Таджикистана, других стран. Результатов пока не видим. В плен ни казахов, ни таджиков мы не брали. То же касается белорусов. Беларусь предоставила полностью свою инфраструктуру россиянам – заправляет, лечит, кормит. Но свои войска, по крайней мере массово, в Украину она не отправляла.

То есть заявления об "обстрелах" могут преследовать и такую дипломатическую цель, как попытка задействовать протокол о коллективной безопасности, поскольку якобы против России развязана агрессивная война (напомню, что Следком РФ возбудил против президента Украины Владимира Зеленского дело о развязывании войны). Но не идиоты в Казахстане и Таджикистане руководят. Они знают, что население этих стран в целом негативно относится к войне против Украины, и не захотят в нее ввязываться.

– Стоит ли опасаться новой атаки со стороны Беларуси, учитывая предыдущий опыт?

– Наверное, нужно. Если не получилось с наскока, то шансы невелики, но исключать их полностью тоже нельзя. Я тут всецело доверяю и призываю всех доверять нашему Генеральному штабу. Он видит ситуацию стратегически (в отличие от отдельных экспертов, и меня в частности), верно оценивает и интерпретирует поступающую информацию и сделает все необходимое для обороны страны.

Точно будет попытка отвлечь наше внимание фейковой информацией о возможном новом наступлении, концентрации белорусских войск, чтобы мы вынуждены были держать там силы, которые с большей пользой могли бы использовать на других направлениях.

– Что, по-вашему, сейчас происходит на юге Украины?

– У меня нет всей информации. Могу судить только о том, что на востоке. Но, по моему мнению, сил на полномасштабное наступление по всем направлениям у россиян нет. Им даже сложно создать достаточное превосходство на изюмском направлении. Главный удар будет на востоке Украины, а на остальных – отвлекающие, сковывающие действия, чтобы не дать ВСУ возможности для активного маневра.

– Чего хочет президент РФ Владимир Путин?

– Очевидной и внятной победы, которую он сможет предъявить своему населению.

Независимо от того, к каким конкретным тактическим результатам приведет ситуация в Донецкой и Луганской областях, в нашей окончательной победе лично я ни на секунду не сомневаюсь. Мы с каждым днем становимся сильнее, а россияне – слабее. Надо держаться изо всех сил. Каждый украинец на своем месте должен действовать так, будто победа зависит лично от него.