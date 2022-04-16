РФ захватила в плен более 1 тыс. мирных граждан Украины и около 700 военнослужащих – Верещук

"Наших гражданских, к сожалению, очень много. Они схватили более 1 тыс. человек, около 500 из них – это женщины. И мы еще раз и еще раз будем повторять, и я, пользуясь случаем, повторю, может в России услышат меня: мы не будем обменивать военных на гражданских, это запрещено Женевской конвенцией. Мы не будем нарушать международные гуманитарное право, и поэтому требуем отпустить без всяких условий и передать украинской стороне гражданских. Что касается военных – у нас примерно паритет. У нас более 700 их пленных и у них примерно такое же количество", – сказала она.
Говоря о том, в каких условиях удерживают в РФ украинских пленных, Верещук отметила, что Россия не выполняет требования Женевской конвенции.
"Даже не о чем говорить. Это не то что даже Женевская конвенция – там просто нужно выжить. Я обращаюсь ко всем родным, которые меня слышат, которые ждут из плена своих мужей и жен: нужно набраться терпения, мы подаем списки постоянно. Другое дело – что вражеская сторона не согласовывает всех, а дает только частично, только тех, кого они считают нужным отдать. Это постоянная борьба за людей, но мы не оставим ее и ваши родные точно попадут домой. Нужно немного подождать", – добавила министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала российского вторжения, как сообщала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. По словам Верещук, взамен Украина выдала 10 российских военных.
Второй обмен состоялся 1 апреля в Запорожской области, в результате которого Украина вернула 86 своих военнослужащих, в том числе 15 женщин. Третий провели 9 апреля, в Украину вернули 26 человек (12 военнослужащих, 14 гражданских). Еще один обмен состоялся 14 апреля, в страну вернулись 30 человек.
Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.
Также известно об обмене пленными в Сумской области – 1 марта глава Сумской областной государственной (военной) администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции, 13 апреля он сообщил о возвращении супружеской пары из плена РФ в результате обмена. 14 апреля об обмене пленными в Херсонской области информировало оперативное командование "Юг" (в Украину вернули пять человек).