РФ захватила в плен более 1 тыс. мирных граждан Украины и около 700 военнослужащих – Верещук

Верещук: Мы не будем обменивать военных на гражданских, это запрещено Женевской конвенцией. Мы требуем отпустить их без всяких условий Фото: Ірина Верещук / Facebook

"Наших гражданских, к сожалению, очень много. Они схватили более 1 тыс. человек, около 500 из них – это женщины. И мы еще раз и еще раз будем повторять, и я, пользуясь случаем, повторю, может в России услышат меня: мы не будем обменивать военных на гражданских, это запрещено Женевской конвенцией. Мы не будем нарушать международные гуманитарное право, и поэтому требуем отпустить без всяких условий и передать украинской стороне гражданских. Что касается военных – у нас примерно паритет. У нас более 700 их пленных и у них примерно такое же количество", – сказала она.

Говоря о том, в каких условиях удерживают в РФ украинских пленных, Верещук отметила, что Россия не выполняет требования Женевской конвенции.

"Даже не о чем говорить. Это не то что даже Женевская конвенция – там просто нужно выжить. Я обращаюсь ко всем родным, которые меня слышат, которые ждут из плена своих мужей и жен: нужно набраться терпения, мы подаем списки постоянно. Другое дело – что вражеская сторона не согласовывает всех, а дает только частично, только тех, кого они считают нужным отдать. Это постоянная борьба за людей, но мы не оставим ее и ваши родные точно попадут домой. Нужно немного подождать", – добавила министр.

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