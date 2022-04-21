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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Состоялся очередной обмен пленными с Россией, в Украину возвращаются 19 человек, среди них есть раненые – Верещук

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Среди освобожденных украинцев есть раненые, сообщила Верещук
Среди освобожденных украинцев есть раненые, сообщила Верещук
Фото: Ірина Верещук / Facebook

21 апреля состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в Facebook.

"Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая двух офицеров) и девять гражданских. На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации", – написала вице-премьер.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1887856504734197

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала масштабного российского вторжения состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. По словам Верещук, взамен Украина выдала 10 российских военных.

Второй обмен состоялся 1 апреля в Запорожской области, в результате которого Украина вернула 86 своих военнослужащих, в том числе 15 женщин. Третий провели 9 апреля, в Украину вернули 26 человек (12 военнослужащих, 14 гражданских). Еще один обмен состоялся 14 апреля, в страну вернулись 30 человек. В ходе пятого обмена 19 апреля Украина смогла вернуть 76 своих граждан

Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.

Также известно об обмене пленными в Сумской области – 1 марта глава Сумской областной государственной (военной) администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции, 13 апреля он сообщил о возвращении супружеской пары из плена РФ в результате обмена. 14 апреля об обмене пленными в Херсонской области информировало оперативное командование "Юг" (в Украину вернули пять человек).

По данным Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находятся около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, раненые, пленные, реабилитация, Ирина Верещук, война России против Украины, военнослужащий, обмен пленными
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