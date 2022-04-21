Состоялся очередной обмен пленными с Россией, в Украину возвращаются 19 человек, среди них есть раненые – Верещук

Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.

Также известно об обмене пленными в Сумской области – 1 марта глава Сумской областной государственной (военной) администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции, 13 апреля он сообщил о возвращении супружеской пары из плена РФ в результате обмена. 14 апреля об обмене пленными в Херсонской области информировало оперативное командование "Юг" (в Украину вернули пять человек).

По данным Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находятся около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины.