Украина и Россия провели пятый обмен пленными, домой вернулись военнослужащие и гражданские лица – Верещук

"Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц. Это был пятый обмен пленными. Всего 76 человек", – написала она.
Других подробностей Верещук не сообщила.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 апреля Верещук говорила, что оккупанты захватили в плен более 1 тыс. мирных жителей Украины и около 700 украинских военнослужащих.
Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала масштабного российского вторжения состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. По словам Верещук, взамен Украина выдала 10 российских военных.
Второй обмен состоялся 1 апреля в Запорожской области, в результате которого Украина вернула 86 своих военнослужащих, в том числе 15 женщин. Третий провели 9 апреля, в Украину вернули 26 человек (12 военнослужащих, 14 гражданских). Еще один обмен состоялся 14 апреля, в страну вернулись 30 человек.
Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.
Также известно об обмене пленными в Сумской области – 1 марта глава Сумской областной государственной (военной) администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции, 13 апреля он сообщил о возвращении супружеской пары из плена РФ в результате обмена. 14 апреля об обмене пленными в Херсонской области информировало оперативное командование "Юг" (в Украину вернули пять человек).