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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина и Россия провели пятый обмен пленными, домой вернулись военнослужащие и гражданские лица – Верещук

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Верещук сообщила, что обменяли 76 человек
Верещук сообщила, что обменяли 76 человек
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Россия и Украина произвели обмен пленными, проинформировала 19 апреля в Telegram вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц. Это был пятый обмен пленными. Всего 76 человек", – написала она.

Других подробностей Верещук не сообщила.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

16 апреля Верещук говорила, что оккупанты захватили в плен более 1 тыс. мирных жителей Украины и около 700 украинских военнослужащих.

Контекст:

Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала масштабного российского вторжения состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. По словам Верещук, взамен Украина выдала 10 российских военных.

Второй обмен состоялся 1 апреля в Запорожской области, в результате которого Украина вернула 86 своих военнослужащих, в том числе 15 женщин. Третий провели 9 апреля, в Украину вернули 26 человек (12 военнослужащих, 14 гражданских). Еще один обмен состоялся 14 апреля, в страну вернулись 30 человек.

Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.

Также известно об обмене пленными в Сумской области – 1 марта глава Сумской областной государственной (военной) администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции, 13 апреля он сообщил о возвращении супружеской пары из плена РФ в результате обмена. 14 апреля об обмене пленными в Херсонской области информировало оперативное командование "Юг" (в Украину вернули пять человек).

Теги: Россия, Украина, война, военные, оккупация, плен, пленные, вторжение, Ирина Верещук, война России против Украины, военнослужащий, обмен пленными, вице-премьер, российские оккупанты
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