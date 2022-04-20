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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы готовы к любым форматам обмена наших людей в Мариуполе на российских

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Зеленский: Я не знаю, когда мы можем разблокировать Мариуполь
Зеленский: Я не знаю, когда мы можем разблокировать Мариуполь
Фото: president.gov.ua

Ситуация в Мариуполе Донецкой области, который находится в осаде российских оккупационных войск, ухудшается. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе общения с журналистами после встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Ситуация в Мариуполе ухудшается. К сожалению, пока мы не можем достичь там положительного результата. На руках наших военных сотни раненых. Защищая своей спиной гражданских, они теряют свои жизни. Именно за спинами наших парней в Мариуполе находится около 1 тыс. гражданских – насколько мне известно – женщин и детей. Хочется сказать, что все будет просто и завтра мы поможем нашим военным и мирным жителям в Мариуполе, но я не могу сказать это", – сказал Зеленский. 

Президент отметил, что Украина постоянно дает России предложения о работе гуманитарных коридоров и некоторые из них работают. Из Мариуполя смогли выехать на подконтрольную Киеву территорию несколько десятков тысяч людей. 

"Вынужден констатировать, что несколько тысяч людей поверили российским оккупантам и поехали в сторону оккупированных частей нашего государства и РФ. И вынужден констатировать трагедию: мы не знаем судьбу этих тысяч мирных людей... Я не знаю, когда мы можем разблокировать Мариуполь. Говорю вам открыто: все парни в Мариуполе – все они хотят нашей победы. Они хотят разблокирования. Никто из них не собирается сдаваться врагу. Это их внутреннее ощущение. Это они и есть – такие они внутри", – добавил он. 

Зеленский сказал, что есть два пути разблокирования Мариуполя: военный и дипломатический. 

"Есть два пути. Первое – это серьезная тяжелая помощь оружием, на которую мы рассчитываем и они [украинские военные в Мариуполе] рассчитывают. И совместными действиями мы можем разблокировать Мариуполь. Пока у нас этой техники недостаточно. Второй путь – дипломатический. Пока на это не соглашается РФ. С какими бы публичными сигналами они ни выходили и говорили, что "готовы, готовы к обмену", или как говорили, "мяч на нашей стороне", они не знают, во что играют. Или наоборот, продолжают играться. Это не является правдой. Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей, российских военных, которых они оставили. И трупы оставили, и раненых людей они бросили. Поэтому мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена", – добавил он.

Контекст:

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук информировала, что на 20 апреля предварительно был согласован гуманитарный коридор из Мариуполя. Сбор людей должен был начаться в 14.00. По сообщению городского совета на 19.23, эвакуация еще не состоялась. Верещук в Запорожье ждет, что РФ выполнит обязательства и колонна с эвакуированными приедет на подконтрольную Киеву территорию.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, военные, оккупация, Мариуполь, эвакуация, раненые, Владимир Зеленский, обмен пленными, трагедия
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