Оккупанты активизировали авиацию и воздушную разведку на востоке Украины – Генштаб

Оккупанты разведывают маршруты и хотят выйти на Славянск с северо-востока, отмечают в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Наносит систематические авиационные удары по военным и гражданским объектам, в частности применяет самолеты дальней авиации", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что оккупанты проводят штурмовые действия в районе города Попасная в Луганской области.

"Продолжаются авиационные удары по инфраструктуре города Мариуполя, враг совершает штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь", – говорится в сводке.

На донецком и таврическом направлениях противник разведывает маршруты выдвижения и подготовку к дальнейшему наступлению в направлении города Лиман и выходу на Славянск с северо-востока. Россияне также продолжают наращивать там группировку войск.

"Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного. Потерпел неудачу. Совершал штурмовые действия в направлении Новотошковского, успеха не имел", – добавили в Генштабе.

По информации Генштаба, признаков подготовки боевиков непризнанного Приднестровья к участию в войне пока нет. Однако не исключено, что их привлекут к диверсионно-террористической деятельности на территории Украины.

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