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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты активизировали авиацию и воздушную разведку на востоке Украины – Генштаб

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Оккупанты разведывают маршруты и хотят выйти на Славянск с северо-востока, отмечают в Генштабе
Оккупанты разведывают маршруты и хотят выйти на Славянск с северо-востока, отмечают в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россияне пытаются продолжать наступление в восточной операционной зоне, чтобы установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 20 апреля.

"Противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Наносит систематические авиационные удары по военным и гражданским объектам, в частности применяет самолеты дальней авиации", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что оккупанты проводят штурмовые действия в районе города Попасная в Луганской области. 

"Продолжаются авиационные удары по инфраструктуре города Мариуполя, враг совершает штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь", – говорится в сводке.

На донецком и таврическом направлениях противник разведывает маршруты выдвижения и подготовку к дальнейшему наступлению в направлении города Лиман и выходу на Славянск с северо-востока. Россияне также продолжают наращивать там группировку войск. 

"Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного. Потерпел неудачу. Совершал штурмовые действия в направлении Новотошковского, успеха не имел", – добавили в Генштабе.

По информации Генштаба, признаков подготовки боевиков непризнанного Приднестровья к участию в войне пока нет. Однако не исключено, что их привлекут к диверсионно-террористической деятельности на территории Украины. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/299092695737149

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером 18 апреля отметил, что "началась вторая фаза войны". 

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал 19 апреля, что ВСУ удерживают линию обороны в регионе, оккупанты не имели никаких успехов. "Большое наступление" в Луганской области оказалось небольшим, рашистское "пушечное мясо" уже в моргах", отметил Гайдай 20 апреля.

По информации Генштаба ВСУ, оккупанты сосредоточивают основные усилия на захвате Мариуполя (Донецкая область).

Теги: Луганская область, Приднестровье, Донецкая область, Славянск, Генштаб ВСУ, авиация, Мариуполь, Рубежное, ВСУ, война России против Украины
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