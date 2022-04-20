Гайдай: "Большое наступление" в Луганской области оказалось не большим, рашистское "пушечное мясо" уже в моргах

Гайдай: Орки недооценивают наших защитников – только в бою понимают, с кем имеют дело Фото: Сергій Гайдай / Facebook

"Враг не может пробить оборону в Луганской области, рашистское "пушечное мясо" уже в моргах! Россияне безуспешно каждую ночь пытаются совершить прорывы в городах и несут существенные потери. "Большое наступление" оказалось не большим, орки недооценивают наших защитников – только в бою понимают, с кем имеют дело. Им не удается пробить нашу оборону, как бы они этого ни хотели. Города Луганской области – неприступные крепости", – подчеркнул Гайдай.

В то же время он отметил, что бои с оккупантами продолжаются и призвал мирных граждан поспешить с эвакуацией.

"Следующие несколько дней – это последняя возможность спасти себя и родных! У орков есть план – взять Донбасс к Пасхе, он, конечно, неосуществим. Но обстрелы точно будут усиливаться. Помогите нашим защитникам дать мощный отпор и поскорее прийти к Победе!", – написал глава ОВА.

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