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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: "Большое наступление" в Луганской области оказалось не большим, рашистское "пушечное мясо" уже в моргах

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Гайдай: Орки недооценивают наших защитников только в бою понимают, с кем имеют дело
Гайдай: Орки недооценивают наших защитников – только в бою понимают, с кем имеют дело
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Российские оккупанты не могут эффективно противодействовать обороне украинских военных в Луганской области. Об этом в Facebook заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Враг не может пробить оборону в Луганской области, рашистское "пушечное мясо" уже в моргах! Россияне безуспешно каждую ночь пытаются совершить прорывы в городах и несут существенные потери. "Большое наступление" оказалось не большим, орки недооценивают наших защитников – только в бою понимают, с кем имеют дело. Им не удается пробить нашу оборону, как бы они этого ни хотели. Города Луганской области – неприступные крепости", – подчеркнул Гайдай.

В то же время он отметил, что бои с оккупантами продолжаются и призвал мирных граждан поспешить с эвакуацией.

"Следующие несколько дней – это последняя возможность спасти себя и родных! У орков есть план – взять Донбасс к Пасхе, он, конечно, неосуществим. Но обстрелы точно будут усиливаться. Помогите нашим защитникам дать мощный отпор и поскорее прийти к Победе!", – написал глава ОВА.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/514296176861610/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с россиянами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

14 апреля в Пентагоне заявили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером 18 апреля отметил, что "началась вторая фаза войны". 

Теги: Россия, Украина, Луганская область, военные, эвакуация, Сергей Гайдай, обстрелы, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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