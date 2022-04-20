Гайдай: "Большое наступление" в Луганской области оказалось не большим, рашистское "пушечное мясо" уже в моргах

"Враг не может пробить оборону в Луганской области, рашистское "пушечное мясо" уже в моргах! Россияне безуспешно каждую ночь пытаются совершить прорывы в городах и несут существенные потери. "Большое наступление" оказалось не большим, орки недооценивают наших защитников – только в бою понимают, с кем имеют дело. Им не удается пробить нашу оборону, как бы они этого ни хотели. Города Луганской области – неприступные крепости", – подчеркнул Гайдай.
В то же время он отметил, что бои с оккупантами продолжаются и призвал мирных граждан поспешить с эвакуацией.
"Следующие несколько дней – это последняя возможность спасти себя и родных! У орков есть план – взять Донбасс к Пасхе, он, конечно, неосуществим. Но обстрелы точно будут усиливаться. Помогите нашим защитникам дать мощный отпор и поскорее прийти к Победе!", – написал глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с россиянами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
14 апреля в Пентагоне заявили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером 18 апреля отметил, что "началась вторая фаза войны".