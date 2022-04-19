"Жители Кременной не успели и теперь в заложниках у РФ". Глава Луганской ОВА призвал жителей региона немедленно эвакуироваться

Глава ОВА отметил, что эвакуация сегодня продолжится, хотя российские оккупанты отказали в режиме тишины и открытии эвакуационных коридоров.

"Как и каждый день, будут организованы попытки спасти людей из Рубежного, Северодонецка, Лисичанская, Попасной и Горской общины... В эвакуации нам помогут сегодня волонтеры, полиция будет доставлять в автобусы пожилых и маломобильных, а также людей из укрытий. Поэтому когда увидите патрульных, не медлите – это шанс спастись. С каждым днем таких возможностей становится все меньше. Времени на раздумья не осталось. Решения следует принимать быстро. Уезжайте! Тысячи жителей Кременной не успели и теперь находятся в заложниках у россиян", – написал Гайдай.

Глава ОВА добавил, что для атаки на Кременную российские войска применяли тяжелую технику.

"Бои продолжались трое суток. На каждый взвод ВСУ враг направлял по 40 единиц бронированной техники. Поэтому спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованными в оккупационные войска. Не соглашающихся россияне убивают на месте. Эвакуируйтесь в безопасные регионы Украины – вам помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров, решат другие бытовые проблемы. Автобусы ждут", – заявил он.

В "Укрзалізниці" сообщили, что сегодня будут следовать два эвакуационных поезда:

№45, Лозовая – Ужгород;

№233, Покровск – Чоп.

Точное время отправки можно узнать на вокзале или по телефону 0-800-503-111.

Позже глава ОВА сообщил, что около 50 жителей региона сегодня эвакуировались.

"10 северодончан и 38 жителей Лисичанска уже эвакуированы. Они направляются в другие области – туда, где безопасно. Сегодня вывезем всех желающих – ищем в самых отдаленных бомбоубежищах, информируем людей о возможности безопасно и безвозмездно уехать, узнаем об одиноких пожилых людях, помогаем им. Но есть и сложные случаи, когда не хотят покидать подвал родители с детьми школьного возраста. Уговариваем, объясняем, что ребенок должен как можно скорее возобновить обучение. Постепенно удается. Эвакуируйтесь хотя бы ради детей!" – рассказал глава ОВА.

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