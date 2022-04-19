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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Жители Кременной не успели и теперь в заложниках у РФ". Глава Луганской ОВА призвал жителей региона немедленно эвакуироваться

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Десятки людей 19 апреля удалось эвакуировать
Десятки людей 19 апреля удалось эвакуировать
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА / Telegram

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей региона немедленно эвакуироваться. Об этом он написал в Telegram 19 апреля.

Глава ОВА отметил, что эвакуация сегодня продолжится, хотя российские оккупанты отказали в режиме тишины и открытии эвакуационных коридоров.

"Как и каждый день, будут организованы попытки спасти людей из Рубежного, Северодонецка, Лисичанская, Попасной и Горской общины... В эвакуации нам помогут сегодня волонтеры, полиция будет доставлять в автобусы пожилых и маломобильных, а также людей из укрытий. Поэтому когда увидите патрульных, не медлите – это шанс спастись. С каждым днем таких возможностей становится все меньше. Времени на раздумья не осталось. Решения следует принимать быстро. Уезжайте! Тысячи жителей Кременной не успели и теперь находятся в заложниках у россиян", – написал Гайдай.

Глава ОВА добавил, что для атаки на Кременную российские войска применяли тяжелую технику.

"Бои продолжались трое суток. На каждый взвод ВСУ враг направлял по 40 единиц бронированной техники. Поэтому спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованными в оккупационные войска. Не соглашающихся россияне убивают на месте. Эвакуируйтесь в безопасные регионы Украины – вам помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров, решат другие бытовые проблемы. Автобусы ждут", – заявил он.

В "Укрзалізниці" сообщили, что сегодня будут следовать два эвакуационных поезда:

  • №45, Лозовая – Ужгород;
  • №233, Покровск – Чоп.

Точное время отправки можно узнать на вокзале или по телефону 0-800-503-111.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/5370494216317656

Позже глава ОВА сообщил, что около 50 жителей региона сегодня эвакуировались.

"10 северодончан и 38 жителей Лисичанска уже эвакуированы. Они направляются в другие области – туда, где безопасно. Сегодня вывезем всех желающих – ищем в самых отдаленных бомбоубежищах, информируем людей о возможности безопасно и безвозмездно уехать, узнаем об одиноких пожилых людях, помогаем им. Но есть и сложные случаи, когда не хотят покидать подвал родители с детьми школьного возраста. Уговариваем, объясняем, что ребенок должен как можно скорее возобновить обучение. Постепенно удается. Эвакуируйтесь хотя бы ради детей!" – рассказал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Северодонецк, эвакуация, Лисичанск, Рубежное, Сергей Гайдай, война России против Украины, Кременная
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