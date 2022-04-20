"Пытались заставить признаться, что я солдат "Азова". Оккупанты месяц держали в плену и пытали студента-азербайджанца из Мариуполя

20-летний Абдуллаев приехал в Украину в 2019 году и поступил в университет. Первые два года он учился заочно из-за пандемии, но в августе прошлого года вернулся в Мариуполь.

После начала полномасштабной войны первые недели он оставался в городе, но, когда ситуация ухудшилась, решить уезжать. 17 марта вместе с местными жителями они попытались выехать из города. На одном из блокпостов недалеко от Бердянска их задержали российские военные.

Мужчин раздели до нижнего белья, искали татуировки. У водителя нашли тату рака – и хоть он ни военной, ни патриотической символикой не является, оккупанты начали избивать мужчин прикладами и не разрешали одеться. Затем подъехал КамАЗ, мужчин заковали в наручники и бросили в грузовик.

Их всех отвезли в СИЗО. Абдуллаев рассказывает, что сразу говорил о том, что он азербайджанец и показывал документы, но оккупанты не обращали на это внимание. Затем студента осмотрел кадыровец и заявил, что он военный.

После этого азербайджанца стали пытать. Его усадили на железный стул, связали руки и пытались заставить признаться, что он из "Азова". Он отказался, и тогда оккупанты присоединили пыточный аппарат к большим пальцам ног студента и начали пускать разряды тока. В дальнейшем его пытали каждый день по несколько раз.

Пытки приостановили только за пять-шесть дней до того, как была достигнута договоренность о том, чтобы его отпустить. Как говорит студент, больше не пускали разряды тока, но продолжали избивать. Как правило, били по 10–15 человек сразу.

Абдуллаев вспоминает, что с ним вместе в плену оказались: Сергей Назаров – майор ГСЧС Мариуполя, Эдик Кростов – работник одного из заводов, Алексей Лустов – волонтер. По словам студента, над ними издевались еще сильнее, особенно над волонтером. Также он слышал крики из других камер, где пытали людей, и звуки стрельбы.

12 апреля утром к Абдуллаеву пришел охранник, отвел его к начальнику, который сообщил, что его выпускают по случаю священного месяца Рамазан. Военные довезли его до блокпоста, того, где 17 марта задержали. Затем остановили машину, в которой ехала украинская семья, и подсадили к ним, поскольку они направлялись в Запорожье.

Перед тем, как выпустить, начальник дал студенту свой номер и рядом написал букву В. Сказал, если его остановят, чтобы он передал военным эту бумагу. На одном из блокпостов Абдуллаева вновь задержали российские военнослужащие, но он передал номер чеченца, и после разговора с ним студента вновь отпустили. В итоге ему удалось добраться до Запорожья.

Абдуллаев планирует в ближайшее время уехать на родину. На конец разговора он пожелал Украине выиграть войну и добавил, что хочет после победы вернуться на обучение в Мариуполь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)