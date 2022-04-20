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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пытались заставить признаться, что я солдат "Азова". Оккупанты месяц держали в плену и пытали студента-азербайджанца из Мариуполя

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Абдуллаев провел почти месяц в плену оккупантов
Абдуллаев провел почти месяц в плену оккупантов
Фото: media.az

Студент третьего курса Мариупольского государственного университета Гусейн Абдуллаев 17 марта попал в плен к оккупантам при попытке покинуть город. Почти месяц его удерживали, пытали и заставляли признать, якобы он из батальона "Азов". Историю студента 19 апреля опубликовало азербайджанское издание Media.az.

20-летний Абдуллаев приехал в Украину в 2019 году и поступил в университет. Первые два года он учился заочно из-за пандемии, но в августе прошлого года вернулся в Мариуполь.

После начала полномасштабной войны первые недели он оставался в городе, но, когда ситуация ухудшилась, решить уезжать. 17 марта вместе с местными жителями они попытались выехать из города. На одном из блокпостов недалеко от Бердянска их задержали российские военные.

Мужчин раздели до нижнего белья, искали татуировки. У водителя нашли тату рака – и хоть он ни военной, ни патриотической символикой не является, оккупанты начали избивать мужчин прикладами и не разрешали одеться. Затем подъехал КамАЗ, мужчин заковали в наручники и бросили в грузовик.

Их всех отвезли в СИЗО. Абдуллаев рассказывает, что сразу говорил о том, что он азербайджанец и показывал документы, но оккупанты не обращали на это внимание. Затем студента осмотрел кадыровец и заявил, что он военный.

После этого азербайджанца стали пытать. Его усадили на железный стул, связали руки и пытались заставить признаться, что он из "Азова". Он отказался, и тогда оккупанты присоединили пыточный аппарат к большим пальцам ног студента и начали пускать разряды тока. В дальнейшем его пытали каждый день по несколько раз.

Пытки приостановили только за пять-шесть дней до того, как была достигнута договоренность о том, чтобы его отпустить. Как говорит студент, больше не пускали разряды тока, но продолжали избивать. Как правило, били по 10–15 человек сразу.

Абдуллаев вспоминает, что с ним вместе в плену оказались: Сергей Назаров – майор ГСЧС Мариуполя, Эдик Кростов – работник одного из заводов, Алексей Лустов – волонтер. По словам студента, над ними издевались еще сильнее, особенно над волонтером. Также он слышал крики из других камер, где пытали людей, и звуки стрельбы.

12 апреля утром к Абдуллаеву пришел охранник, отвел его к начальнику, который сообщил, что его выпускают по случаю священного месяца Рамазан. Военные довезли его до блокпоста, того, где 17 марта задержали. Затем остановили машину, в которой ехала украинская семья, и подсадили к ним, поскольку они направлялись в Запорожье.

Перед тем, как выпустить, начальник дал студенту свой номер и рядом написал букву В. Сказал, если его остановят, чтобы он передал военным эту бумагу. На одном из блокпостов Абдуллаева вновь задержали российские военнослужащие, но он передал номер чеченца, и после разговора с ним студента вновь отпустили. В итоге ему удалось добраться до Запорожья.

Абдуллаев планирует в ближайшее время уехать на родину. На конец разговора он пожелал Украине выиграть войну и добавил, что хочет после победы вернуться на обучение в Мариуполь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что завод "Азовсталь" в Мариуполе практически полностью уничтожен в результате бомбежек российских оккупантов. Он напомнил о призыве полка "Азов" к мировым политикам с просьбой организовать эвакуацию мирного населения и раненых из Мариуполя, а также сообщил, что пока нет такого решения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Мариуполь, пытки, плен, война России против Украины, российские оккупанты
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