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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украина ждет вас. Мы ждем вас". Мэр Мариуполя призвал жителей города эвакуироваться

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С начала войны уже 200 тыс. жителей покинули Мариуполь
С начала войны уже 200 тыс. жителей покинули Мариуполь
Фото: ЕРА

Мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко призвал жителей города эвакуироваться сегодня, 20 апреля. Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета, опубликованного в Telegram.

"Сегодня в 14.00 начинается эвакуация из Мариуполя в Запорожье. Определена точка сбора и посадки людей в автобусы – улица Таганрогская напротив пивзавода", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительно людей будут забирать в двух локациях: на Проспекте Победы, 1 возле заводоуправления "Азовстали" и на бульваре  Шевченко – на кольце возле Порт-Сити.

Колонна будет двигаться по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.

Бойченко обратился к жителям города, отметив, что уже 200 тыс. человек смогли покинуть город. Он подчеркнул – эвакуированных ждут в Запорожье.

"За эти долгие и невероятно тяжелые дни вы выживали в нечеловеческих условиях. Вы находились в информационном вакууме, без доступа к какой-либо информации. Вы могли слышать разное. Но я хочу, чтобы вы знали главное – вас ждут в Запорожье. Там безопасно. Украина ждет вас. Мы ждем вас", – сказал мэр.

Бойченко пообещал, что в Запорожье жители Мариуполя получат всю необходимую помощь – продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости.

Также он призвал тех мариупольцев, у которых остались родные в городе, любым способом связаться с ними и попросить эвакуироваться.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что завод "Азовсталь" в Мариуполе практически полностью уничтожен в результате бомбежек российских оккупантов. Он напомнил о призыве полка "Азов" к мировым политикам с просьбой организовать эвакуацию мирного населения и раненых из Мариуполя, а также сообщил, что пока нет такого решения.

Теги: Украина, Запорожье, Донецкая область, война, оккупация, Мариуполь, эвакуация, маршрут, война России против Украины, Вадим Бойченко, население, мэр
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