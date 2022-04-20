"Украина ждет вас. Мы ждем вас". Мэр Мариуполя призвал жителей города эвакуироваться

"Сегодня в 14.00 начинается эвакуация из Мариуполя в Запорожье. Определена точка сбора и посадки людей в автобусы – улица Таганрогская напротив пивзавода", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительно людей будут забирать в двух локациях: на Проспекте Победы, 1 возле заводоуправления "Азовстали" и на бульваре Шевченко – на кольце возле Порт-Сити.



Колонна будет двигаться по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.



Бойченко обратился к жителям города, отметив, что уже 200 тыс. человек смогли покинуть город. Он подчеркнул – эвакуированных ждут в Запорожье.

"За эти долгие и невероятно тяжелые дни вы выживали в нечеловеческих условиях. Вы находились в информационном вакууме, без доступа к какой-либо информации. Вы могли слышать разное. Но я хочу, чтобы вы знали главное – вас ждут в Запорожье. Там безопасно. Украина ждет вас. Мы ждем вас", – сказал мэр.

Бойченко пообещал, что в Запорожье жители Мариуполя получат всю необходимую помощь – продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости.

Также он призвал тех мариупольцев, у которых остались родные в городе, любым способом связаться с ними и попросить эвакуироваться.

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