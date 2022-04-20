Верещук сообщила о достижении предварительной договоренности об эвакуации из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей

"Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно в этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей", – написала Верещук.

Сбор людей для эвакуации запланирован на 14.00 на пересечении улиц Таганрогская и 130-й Таганрогской дивизии.

По словам министра, колонна будет двигаться по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.

"Учитывая очень сложную ситуацию с безопасностью, во время действия коридора могут происходить изменения. Поэтому прошу следить за соответствующими официальными сообщениями. Мы приложим все усилия, чтобы все сработало как следует", – подчеркнула Верещук.

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