РФ не отвечает на предложение обменять Медведчука, оккупанты пытаются депортировать или даже мобилизовать жителей Мариуполя – Зеленский

Кум Путина Медведчук был арестован 16 апреля. 18 апреля политик попросил, чтобы его обменяли на жителей и защитников Мариуполя Скриншот: Служба безпеки України / YouTube

18 апреля СБУ обнародовала обращение Медведчука его куму, президенту РФ Владимиру Путину и к Зеленскому. В нем, в частности, нардеп подчеркнул, что жители Мариуполя "не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры", и попросил, чтобы его обменяли на защитников и жителей Мариуполя.

"К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя. И на это молчание следует обратить внимание всем, кто был или может быть связан с Россией. Когда будет решаться ваша судьба, в Москве будут молчать. Это показательно. И это самый лучший аргумент, чтобы не связываться с Российской Федерацией", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что ситуация в осажденном Мариуполе не меняется и остается "максимально жесткой".

"Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры и спасти наших людей. Местных жителей, оказавшихся в руках оккупантов, пытаются депортировать или даже мобилизовать в оккупационные войска. Судьба как минимум десятков тысяч мариупольцев, ранее перемещенных на территорию, подконтрольную России, неизвестна", – добавил президент.

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