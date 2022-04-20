РФ не отвечает на предложение обменять Медведчука, оккупанты пытаются депортировать или даже мобилизовать жителей Мариуполя – Зеленский

18 апреля СБУ обнародовала обращение Медведчука его куму, президенту РФ Владимиру Путину и к Зеленскому. В нем, в частности, нардеп подчеркнул, что жители Мариуполя "не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры", и попросил, чтобы его обменяли на защитников и жителей Мариуполя.
"К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя. И на это молчание следует обратить внимание всем, кто был или может быть связан с Россией. Когда будет решаться ваша судьба, в Москве будут молчать. Это показательно. И это самый лучший аргумент, чтобы не связываться с Российской Федерацией", – сказал Зеленский.
Он сообщил, что ситуация в осажденном Мариуполе не меняется и остается "максимально жесткой".
"Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры и спасти наших людей. Местных жителей, оказавшихся в руках оккупантов, пытаются депортировать или даже мобилизовать в оккупационные войска. Судьба как минимум десятков тысяч мариупольцев, ранее перемещенных на территорию, подконтрольную России, неизвестна", – добавил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.
27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".
Вечером 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По словам президента, политик скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.
16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.
Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих сразу после задержания политика.
В Кремле в ответ заявили, что нардеп не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена. Жена Медведчука, телеведущая Оксана Марченко 16 апреля попросила обменять его на двух взятых в плен россиянами британцев, воевавших в Мариуполе.