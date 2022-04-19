Кремль о видеообращении Медведчука к Путину о его обмене: Видели, реакции нет

Об этом на пресс-конференции 19 апреля сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его цитирует российский "Интерфакс" в Telegram.

"Видели", отметил спикер Кремля, но "никакой реакции на настоящий момент нет".

Видеообращение Медведчука к Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому опубликовала 18 апреля СБУ. В нем, в частности, нардеп подчеркнул, что жители Мариуполя "не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры".

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

Вечером 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По словам президента, политик скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих сразу после задержания политика.

В Кремле в ответ заявили, что нардеп не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена. Жена Медведчука, телеведущая Оксана Марченко 16 апреля попросила обменять его на двух взятых в плен россиянами британцев, воевавших в Мариуполе.