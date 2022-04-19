"Не собираемся думать, как помочь России". В Великобритании прокомментировали возможность обмена английских добровольцев на Медведчука

Отмечается, что в понедельник британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин появились на российском государственном телевидении и попросили обменять их на Медведчука.

На вопрос Sky News, согласится ли правительство на обмен, Льюис ответил, что Великобритания сейчас находится в процессе введения санкций против людей, близких к президенту России Владимиру Путину – в связи с "отвратительным вторжением" РФ в Украину.

"Мы не собираемся думать над тем, как помочь России", – сказал политик.

Он подчеркнул, что пребывание Пиннера и Аслина в Украине было незаконным, в то же время отказался комментировать вероятность возвращения добровольцев на родину, отметив, что это "вопрос национальной безопасности".

Также Льюис сообщил, что Великобритания продолжит делать все возможное, чтобы поддержать украинский народ и Украину.