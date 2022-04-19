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"Не собираемся думать, как помочь России". В Великобритании прокомментировали возможность обмена английских добровольцев на Медведчука

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Медведчук фигурирует в Украине в нескольких уголовных производствах
Медведчук фигурирует в Украине в нескольких уголовных производствах
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Британский политик, министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис ответил на вопрос, возможен ли обмен двух британских добровольцев, захваченных российскими оккупантами, на нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщила 19 апреля телекомпания Sky News.

Отмечается, что в понедельник британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин появились на российском государственном телевидении и попросили обменять их на Медведчука.

На вопрос Sky News, согласится ли правительство на обмен, Льюис ответил, что Великобритания сейчас находится в процессе введения санкций против людей, близких к президенту России Владимиру Путину – в связи с "отвратительным вторжением" РФ в Украину.

"Мы не собираемся думать над тем, как помочь России", – сказал политик.

Он подчеркнул, что пребывание Пиннера и Аслина в Украине было незаконным, в то же время отказался комментировать вероятность возвращения добровольцев на родину, отметив, что это "вопрос национальной безопасности".

Также Льюис сообщил, что Великобритания продолжит делать все возможное, чтобы поддержать украинский народ и Украину.

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По словам Зеленского, политик скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих сразу после задержания политика.

В Кремле в ответ заявили, что нардеп не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена. Жена Медведчука Оксана Марченко 16 апреля попросила обменять его на двух взятых в плен россиянами британцев, воевавших в Мариуполе.

Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, Великобритания, санкции, правительство, плен, пленные, война России против Украины, задержание, военнослужащий, ОПЗЖ, Брэндон Льюис, нардеп
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