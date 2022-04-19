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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война на десятилетия, миллиард евро в сутки для Путина, взлом Соловьева, Гиркин. Интервью Бацман с Антоном Геращенко. Трансляция

 
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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко.

Главной темой интервью стало нападение РФ на Украину.

Во время интервью Геращенко говорил о преступлениях, которые российские военные совершают в Украине, об аудиоперехватах, в которых российские военные признаются в расстрелах мирных жителей, о том, сколько займет разминирование Украины, об оружии, которое ей необходимо, о том, почему полезно читать соцсети бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина, о том, согласится ли президент РФ Владимир Путин обменять своего кума Виктора Медведчука, а также о показаниях Медведчука, наказании для "подонка" Ильи Кивы, которого лишили мандата народного депутата, премии за взлом аккаунтов российского пропагандиста Владимира Соловьева в соцсетях, конфискации российских активов и о том, сколько будет длиться война в Украине.

"Съесть Украину у Путина не получилось, к 9 мая он постарается откусить Донбасс. Но война с Россией будет длиться – как война Израиля с арабскими странами – десятилетия", – считает советник главы МВД.

Антон Геращенко родился в 1979 году в Харькове. Окончил Харьковский национальный экономический университет по специальности "экономика предприятия".

Депутат Верховной Рады VIII созыва (2014–2019 годы). В сентябре 2019 года был назначен заместителем главы МВД и занимал эту должность до августа 2021 года.

С августа 2021 года – советник главы МВД Дениса Монастырского.

Теги: Россия, Владимир Путин, МВД, Украина, Виктор Медведчук, Антон Геращенко, Игорь Гиркин, Алеся Бацман, Илья Кива, российская агрессия, война России против Украины
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