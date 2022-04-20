"Песков сам с собой играет в футбол". Зеленский заявил, что РФ не передавала Украине никаких документов

Зеленский: Относительно Пескова... Ничего об этом не слышал, точно ничего не видел. Уверен, что нам ничего не передали Фото: president.gov.ua

Зеленского спросили о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который утверждал, что РФ в рамках переговорного процесса передала Украине проект документа с формулировками и ожидает ответа, и сейчас мяч якобы на поле Украины.

"Относительно Пескова... Ничего об этом не слышал, точно ничего не видел. Уверен, что нам ничего не передали. Мяч на нашей стороне? Я, в принципе, неплохо раньше играл в футбол, в мирное время. Там какие правила: надо, чтобы было две команды и чтобы был мяч. Здесь мне кажется, что Песков сам с собой играет в футбол. Но такие серьезные вещи – с ними не играют. А нужно серьезно относиться [к этому]. Поэтому мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, как только нам дадут мяч", – ответил Зеленский.

Песков 20 апреля заявил, что РФ передала Украине проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. По его словам, Украина "постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов. Это в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя его заявление, призвал не использовать "российских спикеров в качестве ньюсмейкеров". Он добавил, что РФ изучила предложения Украины о предоставлении гарантий безопасности и дала встречные.

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