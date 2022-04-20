ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Песков сам с собой играет в футбол". Зеленский заявил, что РФ не передавала Украине никаких документов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Относительно Пескова... Ничего об этом не слышал, точно ничего не видел. Уверен, что нам ничего не передали
Зеленский: Относительно Пескова... Ничего об этом не слышал, точно ничего не видел. Уверен, что нам ничего не передали
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в ходе общения с журналистами после встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве заявил, что РФ не передавала Украине никаких документов. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Зеленского спросили о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который утверждал, что РФ в рамках переговорного процесса передала Украине проект документа с формулировками и ожидает ответа, и сейчас мяч якобы на поле Украины. 

"Относительно Пескова... Ничего об этом не слышал, точно ничего не видел. Уверен, что нам ничего не передали. Мяч на нашей стороне? Я, в принципе, неплохо раньше играл в футбол, в мирное время. Там какие правила: надо, чтобы было две команды и чтобы был мяч. Здесь мне кажется, что Песков сам с собой играет в футбол. Но такие серьезные вещи – с ними не играют. А нужно серьезно относиться [к этому]. Поэтому мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, как только нам дадут мяч", – ответил Зеленский. 

Песков 20 апреля заявил, что РФ передала Украине проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. По его словам, Украина "постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов. Это в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя его заявление, призвал не использовать "российских спикеров в качестве ньюсмейкеров". Он добавил, что РФ изучила предложения Украины о предоставлении гарантий безопасности и дала встречные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

По итогам встречи глава украинской делегации, председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны ряда стран. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".

Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияТурция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Дмитрий Песков, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, документы, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины
Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины
"По сути своей это биомусор". Мозговая дала определение российской оппозиции и рассказала, где все адекватные россияне
"По сути своей это биомусор". Мозговая дала определение российской оппозиции и рассказала, где все адекватные россияне
Джамала, Комаров, Вакарчук и Комаровский. Российские СМИ опубликовали список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет
Джамала, Комаров, Вакарчук и Комаровский. Российские СМИ опубликовали список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет
"Готовились к пенсиям на Лазурном берегу, а их ждут в Гааге на скамье подсудимых". Роднянский рассказал о "негативной селекции" элит в РФ
"Готовились к пенсиям на Лазурном берегу, а их ждут в Гааге на скамье подсудимых". Роднянский рассказал о "негативной селекции" элит в РФ
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите
Жена Зеленского о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все
Жена Зеленского о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все
Птушкину запретили въезд в РФ до 2072 года. Путешественник отреагировал
Птушкину запретили въезд в РФ до 2072 года. Путешественник отреагировал
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове
  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове
Роднянский рассказал, что могло бы предотвратить нападение РФ на Украину
Роднянский рассказал, что могло бы предотвратить нападение РФ на Украину
Галкин российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно
Галкин – российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно
"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну
"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (101651)
2
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (80875)
3
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (74242)
4
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (51384)
5
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (51207)
6
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (47729)
7
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (36553)
8
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (24417)
 
 
 
 