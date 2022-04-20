"Песков сам с собой играет в футбол". Зеленский заявил, что РФ не передавала Украине никаких документов

Зеленского спросили о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который утверждал, что РФ в рамках переговорного процесса передала Украине проект документа с формулировками и ожидает ответа, и сейчас мяч якобы на поле Украины.
"Относительно Пескова... Ничего об этом не слышал, точно ничего не видел. Уверен, что нам ничего не передали. Мяч на нашей стороне? Я, в принципе, неплохо раньше играл в футбол, в мирное время. Там какие правила: надо, чтобы было две команды и чтобы был мяч. Здесь мне кажется, что Песков сам с собой играет в футбол. Но такие серьезные вещи – с ними не играют. А нужно серьезно относиться [к этому]. Поэтому мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, как только нам дадут мяч", – ответил Зеленский.
Песков 20 апреля заявил, что РФ передала Украине проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. По его словам, Украина "постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов. Это в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя его заявление, призвал не использовать "российских спикеров в качестве ньюсмейкеров". Он добавил, что РФ изучила предложения Украины о предоставлении гарантий безопасности и дала встречные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
По итогам встречи глава украинской делегации, председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны ряда стран. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".
Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия, Германия, Турция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.