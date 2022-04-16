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В России пригрозили развертыванием ядерного оружия, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО

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Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то протяженность сухопутных границ Альянса с РФ "вырастет более чем вдвое", посчитал Медведев
Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то протяженность сухопутных границ Альянса с РФ "вырастет более чем вдвое", посчитал Медведев
Фото: EPA

Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то "у России станет больше официально зарегистрированных противников". Об этом 14 апреля в Telegram заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что если обе страны станут членами Североатлантического союза, то "протяженность сухопутных границ Альянса с РФ вырастет более чем вдвое".

Из-за этого России придется "серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива", подчеркнул Медведев.

"В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь уже идти не будет – баланс должен быть восстановлен, – написал Медведев. – Никто из здравомыслящих людей не хочет… усиления напряженности вдоль границ, [ракетных комплексов] "Искандеров", гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин поручил российскому минобороны "представить предложения по усилению западного фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО" у границ России.

"После того, как будет проработан такой план нашего усиления, там будет содержаться перечень мер, необходимых шагов, которые будут предприняты. И это будет рассмотрено на отдельном совещании у президента", – сказал Песков, аудиозапись его комментария опубликована 14 апреля в Telegram-канале "Вы слушали Маяк".

Контекст:

На данный момент НАТО имеет под непосредственным командованием 40 тыс. военнослужащих на восточном фланге Европы – от Балтийского до Черного морей. Это в 10 раз больше, чем было до момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

В Финляндии возможное вступление в НАТО начали обсуждать на фоне нападения России на Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в НАТО. "Если одна сторона – а одной стороной мы считаем НАТО – будет сильнее другой, особенно с точки зрения ядерных вооружений, то это будет считаться угрозой для всей архитектуры безопасности и будет заставлять нас принять дополнительные меры", – заявил 8 апреля в интервью Sky News Песков.

По данным The Times, в США ожидают, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО в июне 2022 года.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, НАТО, ядерное оружие, Швеция, Дмитрий Песков, граница, Финляндия, угрозы, Совет безопасности РФ, президент, безопасность, вступ, членство
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