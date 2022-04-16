В России пригрозили развертыванием ядерного оружия, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО

Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то протяженность сухопутных границ Альянса с РФ "вырастет более чем вдвое", посчитал Медведев Фото: EPA

Он отметил, что если обе страны станут членами Североатлантического союза, то "протяженность сухопутных границ Альянса с РФ вырастет более чем вдвое".

Из-за этого России придется "серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива", подчеркнул Медведев.

"В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь уже идти не будет – баланс должен быть восстановлен, – написал Медведев. – Никто из здравомыслящих людей не хочет… усиления напряженности вдоль границ, [ракетных комплексов] "Искандеров", гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин поручил российскому минобороны "представить предложения по усилению западного фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО" у границ России.

"После того, как будет проработан такой план нашего усиления, там будет содержаться перечень мер, необходимых шагов, которые будут предприняты. И это будет рассмотрено на отдельном совещании у президента", – сказал Песков, аудиозапись его комментария опубликована 14 апреля в Telegram-канале "Вы слушали Маяк".