Кремль о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: Расширение Альянса не принесет дополнительной безопасности в Европу

По информации The Times, в США ожидают, что на фоне войны России в Украине Финляндия в июне 2022 года подаст заявку на вступление в НАТО, вслед за ней такой шаг сделает и Швеция.

Отмечается, что членство Швеции и Финляндии в НАТО было темой для обсуждений и многочисленных встреч во время переговоров между министрами иностранных дел Альянса 6–7 апреля в Брюсселе, на которых присутствовали представители обеих скандинавских стран.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее стране пора пересмотреть свою позицию в отношении НАТО, призвав принять решение "тщательно, но быстро". Россия, по ее словам, "не тот сосед, о котором мы думали".

Швеция, по данным The Times, также проводит пересмотр политики безопасности. Премьер-министр страны Магдалена Андерссон ранее сообщала, что "не исключает членство в НАТО".

"Мы неоднократно говорили, что сам по себе Альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию. Это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность, и дальнейшее расширение Альянса, конечно, не принесет дополнительной безопасности на европейский континент", – отреагировал спикер Владимира Путина.