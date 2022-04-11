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Кремль о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: Расширение Альянса не принесет дополнительной безопасности в Европу

Песков повторил нарратив Кремля, что НАТО якобы есть "инструментом, заточенным на конфронтацию"
Песков повторил нарратив Кремля, что НАТО якобы есть "инструментом, заточенным на конфронтацию"
Фото: EPA

Дальнейшие расширение НАТО не принесет дополнительной безопасности в Европе. Такое мнение 11 апреля на встрече с журналистами, комментируя возможное вступление в Альянс Финляндии и Швеции, выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщила "Медуза" в Telegram.

По информации The Times, в США ожидают, что на фоне войны России в Украине Финляндия в июне 2022 года подаст заявку на вступление в НАТО, вслед за ней такой шаг сделает и Швеция.

Отмечается, что членство Швеции и Финляндии в НАТО было темой для обсуждений и многочисленных встреч  во время переговоров между министрами иностранных дел Альянса 6–7 апреля в Брюсселе, на которых присутствовали представители обеих скандинавских стран. 

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее стране пора пересмотреть свою позицию в отношении НАТО, призвав принять решение "тщательно, но быстро". Россия, по ее словам, "не тот сосед, о котором мы думали". 

Швеция, по данным The Times, также проводит пересмотр политики безопасности. Премьер-министр страны Магдалена Андерссон ранее сообщала, что "не исключает членство в НАТО". 

"Мы неоднократно говорили, что сам по себе Альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию. Это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность, и дальнейшее расширение Альянса, конечно, не принесет дополнительной безопасности на европейский континент", – отреагировал спикер Владимира Путина.

Контекст:

По состоянию на сегодня НАТО имеет под непосредственным командованием 40 тыс. военнослужащих на восточном фланге Европы – от Балтийского до Черного морей. Это в 10 раз больше, чем было до момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

В Финляндии возможное вступление в НАТО  начали обсуждать на фоне нападения России на Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что  если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в НАТО. "Если одна сторона — а одной стороной мы считаем НАТО — будет сильнее другой, особенно с точки зрения ядерных вооружений, то это будет считаться угрозой для всей архитектуры безопасности и будет заставлять нас принять дополнительные меры", – заявил 8 апреля в интервью Sky News Песков.

Теги: Россия, НАТО, Швеция, Кремль, Дмитрий Песков, Финляндия, угрозы, архитектура, президент, безопасность, вступ, спикер, членство
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