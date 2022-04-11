Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО летом – The Times

По словам источников, начав войну в Украине, Россия допустила "большую стратегическую ошибку". В США в то же время делают ставку на вступление двух стран в Альянс, который таким образом увеличится до 32 государств-участников.
Отмечается, что членство Швеции и Финляндии в НАТО было темой для обсуждений и многочисленных встреч во время переговоров между министрами иностранных дел Альянса 6–7 апреля в Брюсселе, на которых присутствовали представители обеих скандинавских стран.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее стране пора пересмотреть свою позицию в отношении НАТО, призвав принять решение "тщательно, но быстро". Россия, по ее словам, "не тот сосед, о котором мы думали".
Швеция, по данным The Times, также проводит пересмотр политики безопасности. Премьер-министр страны Магдалена Андерссон ранее сообщала, что "не исключает членство в НАТО".
Страны вместе работают над достижением внутреннего консенсуса, но, как сообщили чиновники изданию, окончательные решения будут приниматься независимо друг от друга.
Европейские дипломаты считают, что Финляндия и Швеция значительно увеличат возможности НАТО, особенно в плане сбора разведывательных данных и военно-воздушных сил, пишет The Times.
По состоянию на сегодня НАТО имеет под непосредственным командованием 40 тыс. военнослужащих на восточном фланге Европы – от Балтийского до Черного морей. Это в 10 раз больше, чем было до момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
В Финляндии возможное вступление в НАТО начали обсуждать на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в НАТО. "Если одна сторона — а одной стороной мы считаем НАТО — будет сильнее другой, особенно с точки зрения ядерных вооружений, то это будет считаться угрозой для всей архитектуры безопасности и будет заставлять нас принять дополнительные меры", — заявил в интервью Sky News пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.