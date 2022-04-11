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Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО летом – The Times

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Страны вместе работают над достижением внутреннего консенсуса относительно вступления в Альянс
Страны вместе работают над достижением внутреннего консенсуса относительно вступления в Альянс
Фото: ua.depositphotos.com

В США ожидают, что на фоне войны России в Украине Финляндия в июне 2022 года подаст заявку на вступление в НАТО, вслед за ней такой шаг сделает и Швеция. Об этом 11 апреля со ссылкой на информацию от официальных лиц сообщило издание The Times.

По словам источников, начав войну в Украине, Россия допустила "большую стратегическую ошибку". В США в то же время делают ставку на вступление двух стран в Альянс, который таким образом  увеличится до 32 государств-участников.

Отмечается, что членство Швеции и Финляндии в НАТО было темой для обсуждений и многочисленных встреч  во время переговоров между министрами иностранных дел Альянса 6–7 апреля в Брюсселе, на которых присутствовали представители обеих скандинавских стран. 

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее стране пора пересмотреть свою позицию в отношении НАТО, призвав принять решение "тщательно, но быстро". Россия, по ее словам, "не тот сосед, о котором мы думали". 

Швеция, по данным The Times, также проводит пересмотр политики безопасности. Премьер-министр страны Магдалена Андерссон ранее сообщала, что "не исключает членство в НАТО". 

Страны вместе работают над достижением внутреннего консенсуса, но, как сообщили чиновники изданию, окончательные решения будут приниматься независимо друг от друга.

Европейские дипломаты считают, что Финляндия и Швеция значительно увеличат возможности НАТО, особенно в плане сбора разведывательных данных и военно-воздушных сил, пишет The Times.

Контекст:

По состоянию на сегодня НАТО имеет под непосредственным командованием 40 тыс. военнослужащих на восточном фланге Европы – от Балтийского до Черного морей. Это в 10 раз больше, чем было до момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

В Финляндии возможное вступление в НАТО  начали обсуждать на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что  если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в НАТО. "Если одна сторона — а одной стороной мы считаем НАТО — будет сильнее другой, особенно с точки зрения ядерных вооружений, то это будет считаться угрозой для всей архитектуры безопасности и будет заставлять нас принять дополнительные меры", — заявил в интервью Sky News пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Теги: Россия, США, НАТО, Швеция, Финляндия, политика, безопасность, премьер-министр, вступ, членство, Санна Марин, Магдалена Андерссон
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