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Финляндия готовится подать заявку на вступление в НАТО – СМИ

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Финляндия не является членом НАТО, но, как говорил Столтенберг, если страна подаст заявку на вступление, Альянс может принять ее быстро
Финляндия не является членом НАТО, но, как говорил Столтенберг, если страна подаст заявку на вступление, Альянс может принять ее быстро
Фото: ЕРА

Финляндия готовится подать заявку на вступление в НАТО. Об этом 7 апреля написала газета Iltalehti, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, о намерении войти в НАТО объявят во время парламентских дебатов правительственный комитет по внешней политике и безопасности во главе с премьер-министром Санной Марин и президент страны Саули Нийнисте.

Ожидается, что правительство страны 14 апреля обнародует доклад о внешней политике и политике безопасности 14 апреля. Решение о подаче заявки на вступление в НАТО Финляндия может принять в первые недели мая, считают собеседники газеты. 

Согласно опросу, проведенному по заказу газеты Helsingin Sanomat в конце марта, 61% населения Финляндии поддерживает вступление страны в НАТО, это самый высокий уровень поддержки интеграции в Альянс за время наблюдений, которые ведет издание. 

Контекст:

В Финляндии начали обсуждать возможное вступления в НАТО на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что в случае, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Финляндия, Саули Нийнисте, членство, Санна Марин
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