Финляндия готовится подать заявку на вступление в НАТО – СМИ

Финляндия не является членом НАТО, но, как говорил Столтенберг, если страна подаст заявку на вступление, Альянс может принять ее быстро Фото: ЕРА

По данным издания, о намерении войти в НАТО объявят во время парламентских дебатов правительственный комитет по внешней политике и безопасности во главе с премьер-министром Санной Марин и президент страны Саули Нийнисте.

Ожидается, что правительство страны 14 апреля обнародует доклад о внешней политике и политике безопасности 14 апреля. Решение о подаче заявки на вступление в НАТО Финляндия может принять в первые недели мая, считают собеседники газеты.

Согласно опросу, проведенному по заказу газеты Helsingin Sanomat в конце марта, 61% населения Финляндии поддерживает вступление страны в НАТО, это самый высокий уровень поддержки интеграции в Альянс за время наблюдений, которые ведет издание.