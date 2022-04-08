Финляндия готовится подать заявку на вступление в НАТО – СМИ

По данным издания, о намерении войти в НАТО объявят во время парламентских дебатов правительственный комитет по внешней политике и безопасности во главе с премьер-министром Санной Марин и президент страны Саули Нийнисте.
Ожидается, что правительство страны 14 апреля обнародует доклад о внешней политике и политике безопасности 14 апреля. Решение о подаче заявки на вступление в НАТО Финляндия может принять в первые недели мая, считают собеседники газеты.
Согласно опросу, проведенному по заказу газеты Helsingin Sanomat в конце марта, 61% населения Финляндии поддерживает вступление страны в НАТО, это самый высокий уровень поддержки интеграции в Альянс за время наблюдений, которые ведет издание.
В Финляндии начали обсуждать возможное вступления в НАТО на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что в случае, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.