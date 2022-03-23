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Финляндия не выдаст лицензию построенной "Росатомом" АЭС

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Линтиля отметил, что Финляндия вмешается на этапе рассмотрения заявления о выдаче лицензии, если станцию продолжит строить "Росатом"
Линтиля отметил, что Финляндия вмешается на этапе рассмотрения заявления о выдаче лицензии, если станцию продолжит строить "Росатом"
Фото: EPA

Финское правительство решило не выдавать лицензию построенной "Росатомом" АЭС в финской общине Пюхяйоки. Об этом заявил министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля, отмечает Yle.

По словам Линтили, в ситуации, "когда у нас есть крупный собственник, который нарушил все правила, так или иначе связанные с ядерной энергетикой, и насильно захватил атомную электростанцию у иностранного государства, лицензию абсолютно невозможно выдать".

Министр подчеркнул, что решение о продолжении проекта АЭС или смене поставщика принимают собственники. Однако государство вмешается на этапе рассмотрения заявления о выдаче лицензии, если станцию продолжит строить "Росатом".

На заседании финские чиновники также рассматривали возможность изменить поставщика реакторов для АЭС с российского на, к примеру, японского.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день масштабного вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и взяли в заложники персоналОккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.

На станции, когда ее захватили российские войска, находилось более 200 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских войск на объект и остаются на рабочих местах до сих пор. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. Украинские власти призывали МАГАТЭ способствовать переговорам о проведении ротации на станции.

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Финляндия, АЭС, лицензия, Росатом
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