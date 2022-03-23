Финляндия не выдаст лицензию построенной "Росатомом" АЭС

Линтиля отметил, что Финляндия вмешается на этапе рассмотрения заявления о выдаче лицензии, если станцию продолжит строить "Росатом" Фото: EPA

По словам Линтили, в ситуации, "когда у нас есть крупный собственник, который нарушил все правила, так или иначе связанные с ядерной энергетикой, и насильно захватил атомную электростанцию у иностранного государства, лицензию абсолютно невозможно выдать".

Министр подчеркнул, что решение о продолжении проекта АЭС или смене поставщика принимают собственники. Однако государство вмешается на этапе рассмотрения заявления о выдаче лицензии, если станцию продолжит строить "Росатом".

На заседании финские чиновники также рассматривали возможность изменить поставщика реакторов для АЭС с российского на, к примеру, японского.

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