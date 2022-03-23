Финляндия не выдаст лицензию построенной "Росатомом" АЭС

По словам Линтили, в ситуации, "когда у нас есть крупный собственник, который нарушил все правила, так или иначе связанные с ядерной энергетикой, и насильно захватил атомную электростанцию у иностранного государства, лицензию абсолютно невозможно выдать".
Министр подчеркнул, что решение о продолжении проекта АЭС или смене поставщика принимают собственники. Однако государство вмешается на этапе рассмотрения заявления о выдаче лицензии, если станцию продолжит строить "Росатом".
На заседании финские чиновники также рассматривали возможность изменить поставщика реакторов для АЭС с российского на, к примеру, японского.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день масштабного вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и взяли в заложники персонал. Оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.
На станции, когда ее захватили российские войска, находилось более 200 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских войск на объект и остаются на рабочих местах до сих пор. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. Украинские власти призывали МАГАТЭ способствовать переговорам о проведении ротации на станции.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.