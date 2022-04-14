Подоляк: После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Альянс будет в получасе езды от Санкт-Петербурга. Многоходовочка?

"Россия всегда отличалась абсурдностью и нелогичностью своих заявлений. Эта странная страна продолжает заявлять, что начала масштабную варварскую войну против Украины, чтобы не позволить нам вступить в НАТО – "защитить свои границы". Более лицемерной причины для массового убийства украинцев нельзя найти. Что же, после вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, что может произойти уже в следующие полгода, Кремль получит НАТО в получасе езды от Санкт-Петербурга. И это обязательные последствия, если страна не умеет анализировать опасности", – подчеркнул Подоляк.
Он отметил, что российские власти продолжают говорить об успехе своей "спецоперации", несмотря на все ее негативные последствия для их страны.
"Более 20 тыс. российских солдат уже погибло (на сегодняшний день, потому что завтра будет гораздо больше). Разрушенная экономика держится только на продаже сырья, хотя и это уже под вопросом. Полная политическая изоляция. Крайне токсичная репутация. "Бучанские мясники" – это уже вписано в учебники истории. Но "спецоперация" все равно "идет по плану". Что же это был за план и кто в здравом уме его санкционировал? Многоходовочка?" – резюмировал Подоляк.
На данный момент НАТО имеет под непосредственным командованием 40 тыс. военнослужащих на восточном фланге Европы – от Балтийского до Черного морей. Это в 10 раз больше, чем было до момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
В Финляндии возможное вступление в НАТО начали обсуждать на фоне нападения России на Украину. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в НАТО. "Если одна сторона – а одной стороной мы считаем НАТО – будет сильнее другой, особенно с точки зрения ядерных вооружений, то это будет считаться угрозой для всей архитектуры безопасности и будет заставлять нас принять дополнительные меры", – заявил 8 апреля в интервью Sky News спикер Кремля Дмитрий Песков.
По данным The Times, в США ожидают, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО в июне 2022 года.